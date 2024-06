Feriado del 4 de julio: qué estará abierto y qué cierra en Florida en el Día de la Independencia de EE.UU.

Escuchar

Cada 4 de julio se festeja el Día de la Independencia en Estados Unidos. Se trata de una de las conmemoraciones más importantes de ese país, dado que representa el fin del control de Gran Bretaña y el comienzo de una nueva nación. Esta fecha es un feriado federal desde 1870, por lo que hay varios negocios y servicios que permanecen cerrados durante toda la jornada. En paralelo, se realizan festivales, desfiles, shows musicales y todo tipo de eventos en cada rincón de EE.UU.

El 4 de Julio es uno de los feriados más importantes en Estados Unidos Unsplash

Qué estará abierto y qué cierra en Florida durante el Día de la Independencia

El 4 de julio trae consigo una serie de cierres importantes, desde negocios hasta sede bancarias, además de muchos otros servicios. Estas medidas se replican no solo en Florida, sino también en el resto de Estados Unidos, dado que se trata de un feriado nacional.

Servicios gubernamentales y bancos: ¿qué pasa con los cajeros automáticos?

El 4 de julio de 2024 cae en jueves y, como es un feriado federal, muchos servicios gubernamentales estarán cerrados. Esto incluye la mayoría de las oficinas estatales y federales.

El calendario festivo de la Reserva Federal de EE.UU. (FED, por sus siglas en inglés) contempla el Día de la Independencia, por lo que los bancos más grandes de Florida, como Bank of America, Wells Fargo, Chase Bank, incluido el de la Reserva Federal, entre otros, estarán cerrados. Sin embargo, los cajeros automáticos funcionarán normalmente.

Durante el 4 de julio, la mayoría de los bancos en Florida estarán cerrados Foto de Hayes Potter en Unsplash

Servicios postales

El Servicio Postal de EE.UU. (UPS, por sus siglas en inglés) anunció que cerrará durante el feriado federal, por lo que no habrá entregas en ningún estado. También, UPS no brindará sus servicios de recogida y entrega, mientras que sus tiendas no estarán abiertas. No obstante, el servicio UPS Express Critical estará disponible.

De manera similar, FedEx también celebrará el 4 de julio con todos los servicios cerrados, excepto FedEx Custom Critical. Algunos locales de FedEx Office pueden estar abiertas, pero con horarios modificados.

Tiendas y supermercados: desde Walmart hasta Publix

Muchas tiendas de comestibles y minoristas estarán abiertas el jueves 4 de julio, por lo que los floridenses podrán hacer compras de última hora para el día festivo. Entre ellas se incluyen grandes cadenas como Target, Walmart, Kroger y Publix. Aunque estos establecimientos generalmente permanecen abiertos, es aconsejable verificar los horarios de la tienda más cercana, ya que pueden operar con horario reducido.

Aldi, el supermercado de origen alemán, estará abierto durante el día festivo del 4 de julio, aunque algunas tiendas pueden llegar a modificar sus horarios Google Maps/ Robin Sullivan

Por su parte, Costco estará cerrado el Día de la Independencia de 2024. Por otro lado, tiendas como Trader Joe’s y Aldi estarán abiertas, pero pueden tener horarios limitados. En cuanto a Albertsons, las tiendas seguirán el horario normal de funcionamiento, pero la farmacia permanecerá cerrada.

Otras tiendas que abrirán el 4 de julio en Florida:

BJ’s Wholesale Club: las tiendas seguirán el horario normal de funcionamiento.

Giant Food: las tiendas y farmacias seguirán el horario normal de funcionamiento.

HEB: las tiendas seguirán el horario normal de funcionamiento.

Kroger: Las tiendas estarán abiertas, pero el horario variará según la ubicación.

Publix: las tiendas seguirán el horario normal de funcionamiento.

Ralphs: las tiendas estarán abiertas, pero el horario variará según la ubicación.

Safeway: las tiendas seguirán el horario normal de funcionamiento.

Sam’s Club: las tiendas estarán abiertas de 10.00 hs a 18.00 hs (hora local), con horario extendido para miembros.

Stop & Shop: las tiendas seguirán el horario normal de funcionamiento.

Target: las tiendas seguirán el horario normal de funcionamiento.

Trader Joe’s: todas las tiendas cerrarán a las 17.00 hs.

Walmart: las tiendas seguirán el horario normal de funcionamiento.

Whole Foods: las tiendas seguirán el horario normal de funcionamiento.

Wegmans: las tiendas seguirán el horario normal de funcionamiento.

Oficinas estatales y escuelas

Por su parte, el gobernador Ron DeSantis anunció en un comunicado que las oficinas estatales estarán cerradas no solo el jueves 4 de julio, sino también el viernes 5 de julio de 2024. Este cierre adicional creará un fin de semana festivo de cuatro días, lo que beneficia a casi 100 mil personas en el Sistema de Personal del Estado.

Por otra parte, las escuelas primarias y secundarias de Florida estarán cerradas, pero no específicamente por el feriado, sino porque ya se encuentran en vacaciones de verano boreal.

