Cuándo es Viernes Santo y Easter 2025 en los Estados Unidos

Todos los años, millones de personas en todo el mundo celebran la Semana Santa, una fecha que tiene un profundo significado religioso que recuerda los últimos días de Jesús en la Tierra. Los cuatro días más importantes son el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Domingo de Pascua, días en los que ocurrió la última cena, la crucifixión y la resurrección de Cristo.

Pascua 2025: qué día cae el Viernes Santo y la Semana Santa

En el año 2025, el Viernes Santo será el 18 de abril, día en el que se recuerda la muerte de Jesús en la Cruz. Dos días después, es decir, el 20 de abril, va a tener lugar la celebración de Easter o Domingo de Pascua, la cual conmemora su resurrección y es considerada como la festividad más importante del calendario cristiano. A pesar de la importancia que tiene estas fechas en EE.UU., no son feriados federales.

Pascua se celebrará el domingo 20 de abril en 2025 y si su sadud lo permite, el papa Francisco encabezará la misa en la plaza San Pedro (Archivo) FILIPPO MONTEFORTE - AFP

Good Friday en EE.UU.: ¿cómo se trabaja?

Pese a que la Semana Santa no se considera un feriado nacional, según el calendario de días festivos federales de EE.UU., en algunos estados y lugares se acostumbra que el Viernes Santo, que es el próximo 18 de abril, no sea laborable. La Bolsa de Nueva York y otros mercados financieros estarán cerrados por tradición.

Hay un total de doce estados que sí contemplan el Viernes Santo como fiesta estatal: Connecticut, Delaware, Florida, Hawái, Indiana, Kentucky, Luisiana, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Texas y Tennessee, de acuerdo con Federal Times.

Esto quiere decir que las oficinas estatales y los tribunales no abrirán sus puertas ese día. También puede ser que otros negocios se sumen y decidan no trabajar. Por lo tanto, en Estados Unidos la Semana Santa no es festiva oficial, a menos que el estado o las empresas lo decidan así.

En otros países la celebración es diferente. En Argentina, por ejemplo, la ley define como no laborable al Jueves Santo y como Feriado al Viernes Santo. En México, una nación fronteriza con EE.UU., la Ley Federal del Trabajo no contempla el Jueves y Viernes Santos dentro de la normatividad. Sin embargo, algunas empresas e instituciones le dan este día de descanso a sus empleados.

Domingo de Pascua

La Pascua representa la resurrección de Cristo, un evento central en la fe cristiana. La fecha de esta celebración varía todos los años, ya que se calcula basándonos en el calendario lunisolar. Habitualmente, siempre cae el primer domingo después de la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera, el cual se produce el 21 de marzo.

En este 2025, la Iglesia occidental y la oriental van a celebrar la Pascua el mismo día. Esta coincidencia se debe a que los calendarios gregoriano y juliano van a coincidir en la fecha de esta festividad. Según Aleteia, el Papa Francisco destacó esta situación como una oportunidad para poder fortalecer la unidad entre las distintas tradiciones cristianas.

De acuerdo a Time and Date, a pesar de que Pascua no es un feriado nacional en Estados Unidos, en varios sectores del país se van a organizar actividades religiosas. Además, varias tiendas podrían permanecer cerradas o abrir con horarios reducidos durante esta celebración.

Semana Santa

La Semana Santa va a comenzar el 13 de abril con el Domingo de Ramos, día en el que se recuerda la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. El Jueves Santo, que en 2025 se caerá el 17 de abril, celebra la Última Cena y el inicio del Triduo Pascual, que se extenderá hasta el 19 de abril, fecha en la que se festeja el Sábado Santo.

Costumbres de Easter en Estados Unidos

La búsqueda de huevos en Pascua en una tradición en Estados Unidos (Archivo)

A pesar de que la Pascua tenga un fuerte significado religioso, también es una celebración con tradición cultural en Estados Unidos. Uno de los símbolos más reconocidos es el “Conejo de Pascua”, que esconde huevos decorados para que los niños los encuentren en las tradicionales búsquedas de huevos.

Por otro lado, el cordero es un plato típico en la mesa de muchas familias durante esta celebración. A esto también se le suman postres como los huevos de chocolate y los conejos de azúcar, los cuales son populares en las tiendas y supermercados durante esta época del año.

Esta celebración también coincide con las vacaciones de primavera de muchos niños en distintas regiones del país. Esto no hace otra cosa que fomentar las reuniones familiares, actividades al aire libre y algunos viajes cortos en familia.