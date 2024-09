Google Earth muestra cómo era Disney World en 1984: así evolucionó en los últimos 40 años

La aplicación Google Earth, desde hace unos meses, permite explorar las imágenes satelitales de lugares específicos del mundo y ver su evolución en los últimos 40 años. Desde paisajes urbanos hasta las modificaciones de los glaciares, se puede usar para distintas funciones. Por ejemplo, para visitar un parque de diversiones como Disney World en Florida y ver cómo era hace cuatro décadas.

Cómo es la herramienta de Google Earth que permite ver los cambios de los últimos 40 años

Google Earth lanzó a finales de 2023 una nueva función que permite a los usuarios visualizar imágenes satelitales de un mismo punto en la Tierra desde 1984. Esta herramienta cuenta con un deslizador temporal que facilita la navegación entre diferentes años, lo que permite observar cómo cambiaron los paisajes urbanos, naturales y rurales a lo largo de cuatro décadas. Los usuarios pueden acceder a esta función en la versión web y en la aplicación móvil.

Para utilizar esta herramienta, hay que seleccionar un lugar en el mapa y activar el deslizador que aparece en la sección “capas”. A medida que se desplazan, las imágenes cambian automáticamente y muestran la evolución del área en cuestión. Este proceso sencillo permite a cualquier persona, sin importar su nivel de experiencia, explorar el pasado geográfico de un lugar de manera intuitiva y visual. No obstante, la versión actual detiene el funcionamiento 3D de la aplicación al momento de la exploración, lo que hace que las imágenes no se vean en la misma calidad que cuando se realiza la búsqueda normal.

Así cambió Disney World entre 1984 y 2024

Desde su apertura en 1971, Walt Disney World en Orlando, Florida, ha sido un ícono del entretenimiento familiar. En sus primeros años, el parque ofreció un puñado de atracciones emblemáticas, como Pirates of the Caribbean y The Haunted Mansion. Sin embargo, durante las décadas de 1980 y 1990, el parque vivió una transformación significativa en su oferta de atracciones.

La década de los 80: innovaciones y atracciones icónicas

Durante la década de 1980, Disney introdujo varias atracciones que se convirtieron en clásicos. En 1980, la apertura de Big Thunder Mountain Railroad en Frontierland marcó un hito importante, dado que es una montaña rusa que combinaba emoción con la narrativa característica de Disney. Este viaje por un pueblo minero del viejo oeste se destacó por su diseño ingenioso y la inmersión temática.

Otro evento relevante fue el lanzamiento de Mickey’s Very Merry Christmas Party en 1983, que no solo ofreció entretenimiento especial durante las festividades, sino que también sentó las bases para los eventos temáticos de temporada que se han vuelto comunes en el parque.

En 1986, Disney presentó The Living Seas, que ofreció a los visitantes la oportunidad de explorar la vida marina en uno de los tanques de agua salada más grandes del mundo. Esta atracción se enfocó en la educación sobre el océano y su biodiversidad, un tema que resonó en un público cada vez más consciente del medio ambiente.

La transformación de los 90: más atracciones y experiencias interactivas

La década de 1990 trajo consigo una serie de atracciones que innovaron en términos de tecnología y experiencia del visitante. En 1994, se inauguró The Twilight Zone Tower of Terror, una atracción que revolucionó la forma en que los visitantes experimentaban la adrenalina. Con una narrativa envolvente y efectos especiales de vanguardia, se convirtió en una de las más populares del parque.

Epcot Center en 1984, dos años después de su inauguración https://my1053wjlt.com/

Además, en 1995, Blizzard Beach y Typhoon Lagoon, los dos parques acuáticos de Disney, abrieron sus puertas. Estas nuevas adiciones diversificaron la oferta de entretenimiento en el resort, permitiendo a los visitantes disfrutar de un día de diversión bajo el sol en un ambiente temático.

Disney World en 1986, en su aniversario 15 de su inauguración RetroWDW

La llegada de Expedition Everest en 2006, aunque un poco posterior a los 90, se inspiró en las tendencias de la década, ofreciendo una montaña rusa de alta velocidad que no solo proporcionaba emoción, sino que también se adentraba en la mitología del Himalaya.

