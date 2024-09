Tosca, la hermana menor de Elon Musk reveló cuál es la principal desventaja de su familiar: “Un arma de doble filo”

Tosca es la hermana menor de Elon Musk. Con esfuerzo logró forjarse una sólida carrera en la industria del cine de Hollywood y, al contrario de lo que muchas personas podrían creer, cuenta que tener el mismo apellido del magnate tecnológico no siempre le trae beneficios. A sus 49 años, explica que la gente asume que su hermano “paga todo” y que por ello muchas veces recibe facturas por encima de su valor. “No es justo”, se quejó.

Tosca Musk, la hermana menor de Elon, cineasta Istagram:@toscamusk

La cineasta contó que pertenecer a la familia Musk muchas veces resultó ser una desventaja en su carrera. Como ejemplo, en una entrevista con el Daily Mail, la directora recordó una oportunidad en que los costos del alquiler de una locación para una de sus películas se dispararon en cuanto los dueños del lugar supieron quién era su hermano. “El lugar iba a costar US$5000 dólares al día, pero cuando oyeron mi nombre y asumieron que éramos ricos, decidieron cobrarnos US$25.000″, relató.

Otro punto que Tosca consideró negativo de ser la hermana del CEO de Tesla y Space X es que la gente tiende a minimizar sus logros. “Todo el mundo da por sentado que mi hermano financia” todos los proyectos cinematográficos, “pero no es así”, aclaró.

Una cineasta y emprendedora con mérito propio: ¿quién es Tosca Musk?

Nacida y criada en Sudáfrica, Tosca Musk es la menor de tres hermanos. Elon es el mayor, Kimbal el del medio y ella es la más pequeña. A lo largo de los años, logró destacarse en Hollywood por su trabajo como directora de cine y también por ser fundadora de Passionflix, una plataforma de streaming dedicada al género romántico. Este servicio, lanzado en 2017, produce películas basadas en novelas de amor, centrándose en empoderar a las mujeres y retratar su sexualidad sin prejuicios.

A pesar de la creencia generalizada de que los Musk siempre fueron ricos y acomodados, Tosca detalló que su infancia estuvo lejos de ser lujosa. “Existe la percepción de que teníamos mucho dinero cuando éramos niños, pero no es así”, aclaró.

Lis hermanos Musk, Kimbal, Tosca y Elon, en su adolescencia Instagram: @kimbalmusk

“Después de que mis padres se divorciaran, mi madre, mis hermanos y yo estábamos juntos y no teníamos dinero”, contó. Su madre, Maye Musk, tuvo que mantener a su familia sola y tuvo múltiples empleos para sacar adelante a Tosca y sus hermanos.

Tosca y Elon Musk: una relación cercana, pero sin favoritismos

La relación entre Tosca y Elon Musk siempre fue cercana. El magnate tecnológico siempre apoyó a su familia, incluso fue clave en la decisión de su hermana menor de convertirse en madre. Según relató Walter Isaacson en su biografía sobre Elon Musk, el empresario la ayudó a encontrar una clínica y un donante anónimo de esperma para que ella pudiera tener hijos y la acompañó en todo el proceso.

También contó que su hermano mayor la ayudó en su carrera, aunque menos de lo que la gente suele creer. En diferentes entrevistas subrayó que, aunque tuvo una influencia importante en su vida, no le proporciona un apoyo financiero constante. “Para mí es un arma de doble filo decir si mi hermano me ha ayudado de alguna manera. Si digo que no, la gente dirá que no me apoya en absoluto y si digo que sí, pensarán que él pagó todo”, indicó.

Kimbal, Tosca y Elon Musk, junto a su madre (centro) Instagram: Instagram: @kimbalmusk

De todos modos, reconoció que Musk la asesoró en muchas oportunidades. “Si pido un consejo, no tengo ninguna duda de que (Elon) me lo dará. Y luego tengo que aceptarlo porque él va a tener razón”, dijo en una entrevista con People . “Estoy increíblemente orgullosa de mi hermano mayor. Es excepcional en muchos sentidos y sus objetivos de ayudar a la humanidad van más allá de lo que cualquiera pueda imaginar”, concluyó.

LA NACION