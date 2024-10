La furia del huracán Milton: las increíbles imágenes tomadas por pasajeros de un crucero en el Golfo de México

El desplazamiento del huracán Milton por el Golfo de México rumbo a las costas de Florida, dejó su huella también en las zonas aledañas, entre ellas, las rutas de cruceros como el Harmony of the Seas, de la compañía Royal Caribbean.

Pasajeros a bordo del crucero, en la tarde-noche del martes, lograron capturar la potencia de los vientos provocados por el huracán en videos y fotografías. Aunque el Harmony of the Seas no se encontraba en el centro del ciclón, los vientos periféricos del sistema comenzaron a impactar y sorprender a las personas a bordo, lo que ofreció a los viajeros la oportunidad de registrar la fuerza de la naturaleza desde una distancia prudente.

De acuerdo a un informe difundido por 7News, las imágenes y videos muestran cómo varios pasajeros se ubicaron en la cubierta del barco para tomar fotos y documentar cómo el viento agitaba sus cabellos y ropas. Las imágenes difundidas a través de redes sociales y medios de comunicación, también revelaban en ese momento una vista lejana del huracán desplazándose hacia el este, en dirección a la península de Florida. En las capturas, se aprecia un oleaje importante que derivó en marejadas destructivas que azotaron la península norteamericana.

La ruta del crucero de Royal Caribbean en medio del huracán Milton

Como informó El Diario NY, el crucero había partido de Galveston, Texas, el sábado, y seguía una ruta que, en los últimos días, coincidió con el trayecto del huracán Milton. Mientras la tormenta avanzaba por las aguas del Golfo de México, el barco se mantuvo alejado de las áreas más peligrosas y ajustó su recorrido conforme a las indicaciones meteorológicas para evitar cualquier riesgo mayor.

No obstante, a medida que el huracán creció en tamaño y en la extensión de sus vientos, sus efectos comenzaron a abarcar un área más amplia. Según noticias de ayer, aunque las condiciones climáticas fueron inestables, los pasajeros del crucero nunca corrieron peligro y siguieron las instrucciones de la tripulación. La expansión del sistema, no obstante, generó momentos imprevisibles en la travesía.

En las últimas 24 horas, Milton incrementó su fuerza de manera considerable y amplió su radio de influencia. Inicialmente, los vientos con fuerza de tormenta tropical se extendían hasta unos 130 km/h desde el centro, pero alcanzaron hasta 225 km/h. Esto hizo que la tormenta tuviera un impacto más amplio en el Golfo de México y afectara incluso zonas cercanas a la costa de Florida, antes del tiempo previsto.

La tormenta también trajo aparejados 19 tornados, que provocaron desastres en varios condados. Unas 125 viviendas, principalmente casas móviles en comunidades de personas mayores, fueron destruidas antes de que Milton se degradara a categoría 2.

Ante la magnitud del huracán, se ordenó la evacuación obligatoria de 11 condados, lo que afectó a 5,9 millones de personas, y se paralizaron aeropuertos y autopistas. En Orlando, Disney World cerró sus parques para proteger a los visitantes y empleados.

LA NACION