La perturbación tropical que aparece en el Atlántico y que Florida vigila de cerca esta temporada de huracanes

Una nueva perturbación tropical surgida frente a la costa occidental de África concentrará la atención de los meteorólogos, especialmente en Florida, durante los próximos días, en momentos en que el Atlántico comenzará a mostrar señales de mayor actividad. El sistema, identificado como Invest 96L, tendrá condiciones favorables para organizarse mientras avance hacia el oeste, aunque todavía deberá atravesar un entorno que podría limitar su desarrollo.

Invest 96L gana fuerza mientras avanza por el Atlántico

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), una zona de baja presión ubicada unos cientos de millas náuticas al sur-sudeste de las islas de Cabo Verde está asociada con una onda tropical que produce lluvias y tormentas eléctricas desorganizadas.

Satélite De La NOAA Este Martes

El sistema avanza hacia el oeste y noroeste a través del Atlántico tropical oriental y central, en una trayectoria que lo mantendrá durante varios días sobre aguas abiertas.

El NHC estima una probabilidad alta, del 70%, de formación de un ciclón tropical tanto durante las próximas 48 horas como en el período de siete días.

Los meteorólogos señalan que las condiciones ambientales serán favorables para que la perturbación se organice gradualmente y que probablemente se convierta en una depresión tropical durante el próximo día o los próximos dos días.

La designación Invest 96L es usada por los centros de pronóstico durante la temporada de huracanes para identificarla como un área que actualmente se estudia debido a su potencial de convertirse en un sistema tropical.

La temporada de huracanes tendrá otro foco de vigilancia en el Atlántico

La aparición de Invest 96L se produce mientras el Atlántico también tendrá otra perturbación bajo observación. El NHC sigue una zona de baja presión situada unos cientos de millas al este-noreste de las Bermudas, identificada como Invest 95L, que se desplaza hacia el norte y luego lo hará hacia el norte-noreste a una velocidad de entre 15 y 20 millas por hora (24 y 32 km/h).

El NHC también vigila a Invest 95L, un sistema ubicado al este-noreste de las Bermudas NHC

A diferencia del sistema ubicado cerca de Cabo Verde, esta segunda perturbación presenta una circulación amplia y alargada y una actividad de lluvias y tormentas todavía desorganizada.

El NHC calcula en un 40% sus posibilidades de convertirse en un ciclón tropical tanto durante las próximas 48 horas como en los próximos siete días.

El organismo señala que Invest 95L todavía podría transformarse en una depresión tropical o tormenta de corta duración durante el martes, pero posteriormente se encontrará con condiciones cada vez más desfavorables durante la noche y el miércoles. Por ese motivo, sus posibilidades de desarrollo probablemente disminuirán.

Florida sigue de cerca la evolución de Invest 96L

Para Florida, la presencia de una nueva perturbación tropical en el Atlántico será un elemento que deberá ser seguido de cerca, especialmente por tratarse de un sistema con una probabilidad alta de desarrollo. Sin embargo, la información proporcionada por el NHC no señala en este momento una amenaza directa para el estado.

Qué Es El Niño

El organismo indica que, si llegara a desarrollarse un sistema tropical a partir de la perturbación ubicada al este de Cabo Verde, las primeras zonas que podrían verse amenazadas serían las islas del noreste del Caribe y las Bermudas. Por lo tanto, el escenario planteado todavía estará lejos de representar un impacto inmediato sobre Florida.

Fox Weather también destaca la incertidumbre que todavía rodea a Invest 96L.

El especialista en huracanes Bryan Norcross explicó que varios modelos informáticos que contemplan la posibilidad de que el sistema sobreviva a su encuentro con el polvo sahariano y los vientos desfavorables en niveles altos proyectan una evolución más significativa posteriormente.

Norcross señala que algunos de esos escenarios muestran el escenario de que el sistema se convierta en un huracán mientras se desplaza al norte del Caribe. Sin embargo, también remarca que esa posibilidad no se produciría de inmediato y que correspondería a una evolución prevista para la próxima semana.