Quién es Javier Ortiz, el polémico excapitán de la Policía de Miami que se suma a la Guardia Estatal de Ron DeSantis

La Guardia Estatal de Florida volvió a ser noticia en las últimas horas debido a que en un documento oficial aparece el nombre de Javier Ortiz, excapitán de la Policía de Miami, quien en los últimos años recibió una larga lista de denuncias civiles producto del uno excesivo de la fuerza. Según medios locales, el agente se unió a este equipo paramilitar en febrero de 2024.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, reflotó en 2022 una fuerza de antaño: la Guardia Estatal, que fue creada en 1941 con el propósito de ayudar a la Guardia Nacional durante la Segunda Guerra Mundial y que seis años más tarde fue disuelta. Ocho décadas después, el mandatario estatal la puso en pie de nuevo como una fuerza civil que ayuda en casos de desastres naturales. No obstante, sus reclutas se quejaron de haber recibido entrenamiento militar e incluso de haber sido enviados este 2024 hacia Texas para ayudar en la lucha contra la inmigración ilegal.

Quién es Javier Ortiz: excesos en el uso de la fuerza y acoso en redes sociales

El nombre de Javier Ortiz apareció en una lista de la Guardia Estatal como parte del “Crisis Response Battalion”, un equipo de emergencias que se despliega localmente, según informó Miami Herald. El hombre, de 44 años, había acordado en 2023 con el Departamento de Policía de Miami cesar con sus actividades en la calle como parte de esta fuerza, tomar un trabajo de oficina y aceptar una jubilación anticipada.

Javier Ortiz recibió varias acusaciones por uso desmedido de la fuerza x @ortizfop

Lejos de pasar desapercibida, su incorporación en la Guardia Estatal desató la polémica. Sucede que, a lo largo de su carrera como policía, Ortiz recibió múltiples quejas por exceso en el uso de la fuerza, arrestos falsos e inclusive acoso en redes sociales contra quienes decidieron denunciarlo. En total fueron 70 los reportes que llegaron al Departamento de Policía, los cuales se resolvieron a través de mediaciones que le costaron a la ciudad casi US$600.000. De acuerdo a Miami Herald, los casos en los que se vio involucrado generalmente fueron direccionados hacia civiles de la comunidad afroamericana.

Asimismo, ese medio local indicó que varios jefes de policía intentaron despedir a Ortiz, “pero sus esfuerzos fueron rechazados por fuertes protecciones sindicales”. Finalmente, lo echaron en septiembre de 2022, pero fue reintegrado ocho meses después bajo un acuerdo que limitaba su trabajo y lo obligaba a jubilarse en 2025. En ese tiempo, “ganó más de 155 mil dólares al año, pero fue despojado de su arma y el automóvil”, indicó el portal.

Algunos de los polémicos casos que involucran a Javier Ortiz

En 2021, se realizó una investigación sobre el accionar de Ortiz en las calles. No obstante, el agente no recibió ningún cargo penal a pesar de las múltiples denuncias. Según informaron quienes trabajaron en el caso, “no había suficiente evidencia física y no había suficiente información dentro del estatuto de limitaciones de cinco años para presentar cargos criminales”.

Javier Ortiz, nuevo miembro de la Guardia Estatal de Ron DeSantis en Florida YouTube NBC 6 South Florida

Dentro de dicha investigación, se detallan algunas historias de Ortiz en las calles de Miami. Por ejemplo, el día que detuvo a una maestra afroamericana cuando se encontraba recogiendo a su hija de un año en la casa de su madre. El exmiembro de la policía le dijo que la iba a demorar porque, según afirmó, la había visto comprando drogas. Cuando ella negó el hecho que se le imputaba, el agente la esposó y apretó su cara contra el pavimento.

En otro caso, durante los festejos por el campeonato de la NBA obtenido por los Miami Heat en 2013, un joven llamado Francois Alexandre aseguró que varios policías lo golpearon y le rompieron la cuenca del ojo. En específico, la víctima señaló a Ortiz como el efectivo que le hizo una llave alrededor de su cuello y lo tiró contra una pared. En este caso, un juez federal calificó el accionar como de uso razonable de la fuerza.

Javier Ortiz fue capitán de la Policía de Miami, Florida Policía de Miami

Por otro lado, Ruben Sebastian, un hombre de 60 años, recibió una restitución de US$60.000 por parte de la ciudad luego de demandar a Ortiz por un arresto injusto en el año 2015. “Tiene una larga lista de abusos en la comunidad”, le dijo el hombre al Herald, quien además aseguró que la Guardia Estatal debería haber tenido en cuenta todas las denuncias que pesan sobre el expolicía antes de sumarlo.

LA NACION