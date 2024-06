Ron DeSantis firmó una prohibición que impacta en las celebraciones: la multa en Florida es de 150 dólares

Escuchar

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este lunes 24 de junio una ley de prohibición que impacta en las celebraciones. Con la legislación aprobada, que entrará en vigor en este año, ahora las personas que infrinjan se enfrentarán a una multa.

La HB 321, Liberación de Globos, prohíbe el lanzamiento intencional de globos inflados con un gas más ligero que el aire. “Los globos tardan años en descomponerse y a menudo terminan en vías fluviales o en el océano, donde pueden ser tragados por animales marinos”, se lee en el análisis resumido del proyecto de ley que fue aprobado hace unas semanas en la Cámara de Representantes y por el Senado.

La nueva ley de Florida prohíbe el lanzamiento intencional de globos Freepik

Para efectuar este cambio, la legislación, que entrará en vigor el 1° de julio de este año, elimina el texto que permite la liberación intencional de menos de 10 globos en un período de 24 horas. También suprime una exención para el lanzamiento intencional de globos biodegradables o fotodegradables. Solo quedan exentos de la aplicación de la norma los niños menores de seis años.

La nueva legislación también hace una excepción a los globos lanzados por una persona en nombre de una agencia gubernamental o conforme a un contrato con el gobierno para fines científicos o meteorológicos.

Asimismo, establece que la liberación intencional de globos es punible según la Ley de Basura de Florida, al revisar la definición de “vertimiento”, para incluir, con respecto a los globos, soltar intencionalmente, organizar la liberación o causar que se libere con intención. También revisa la definición de “basura” de la legislación mencionada para incluir globos.

De cuánto será la multa por soltar globos en Florida

De acuerdo con el análisis resumido del proyecto de ley, aquellos que participen u organicen un lanzamiento de globos se enfrentarán a una multa de 150 dólares por tirar basura. De esa cifra, $50 dólares se destinarían al programa de subvenciones del Fondo Fiduciario para la Gestión de Residuos Sólidos.

Oceana celebró la firma de la nueva ley de Florida que prohíbe lanzar globos al aire X (antes Twitter) @oceana

Oceana, organización internacional de defensa para la conservación de los océanos, indicó en un comunicado, para celebrar la aprobación de la Cámara de Representantes, que los globos y sus cintas de plástico, discos de amarre, clips y otros accesorios pueden ser fácilmente ingeridos y tragados por tortugas marinas, aves y otros animales en peligro de extinción.

“Los estudios muestran que los globos se encuentran entre los desechos oceánicos más mortíferos para la vida silvestre”, explican. Por su parte, Hunter Miller, gerente de Campañas de Campo de Oceana, señaló: “Florida tomó hoy la decisión correcta al prohibir los lanzamientos intencionales de globos (...) son una de las formas más letales de contaminación plástica para la vida silvestre del océano”.

Los niños menores de seis años quedarían exentos de la ley de Florida que prohibe lanzar globos Chumash Maxim - Freepik

Preocupación por las celebraciones de la comunidad afroamericana

La medida generó críticas durante la discusión en la Cámara por parte de la representante demócrata de Tampa, Dianne Hart, quien manifestó su preocupación sobre cómo podría afectar a la comunidad afroamericana en sus tradiciones de lanzar globos para honrar a sus seres queridos fallecidos. “Me encanta el medio ambiente. Por favor, no me malinterpretes. Sí. Pero también amo a mi gente y no que los multen”, precisó la legisladora

