Salió de su casa en Florida y encontró un cocodrilo debajo de su auto: la advertencia de la Policía

Un vecino de la ciudad de North Port, en Florida, Estados Unidos, vivió este martes un momento aterrador cuando salía de su casa. Es que, cuando se disponía a subir a su auto, el hombre se percató de que debajo del vehículo había algo inusual: un peligroso cocodrilo.

El caimán medía alrededor de 1,7 metros North Port Police Department

En medio del susto por el hallazgo, llamó a la Policía de esa jurisdicción para dar aviso de lo que ocurría. Al llegar al lugar, situado en el barrio Oasis de la mencionada ciudad, a unos 136 kilómetros del centro de Tampa, los agentes constataron que la denuncia era real y tomaron una fotografía del animal salvaje.

En diálogo con McClatchy News, las autoridades detallaron: “Inicialmente, recibimos una llamada al 911 de alguien en el área informando sobre un caimán de 1,7 metros debajo de su vehículo en el camino de entrada. Debido a una fuga de gas en el área y el cierre de la carretera, tomó un poco de tiempo para que nuestro oficial llegara allí”.

Según el Código de Florida ninguna persona alimentará ningún caimán americano salvaje Mr. Hickmott / Unsplash

En tanto, a través de las redes sociales oficiales, la Policía compartió la imagen del reptil junto a un breve escrito que advierte: “¿Lo ves? Ahora es esa época del año en la que los caimanes están al acecho, así que mantén los ojos abiertos. El oficial de Conservación del Departamento Policial de North Port (NPPD, por sus siglas en inglés), con la ayuda de las autoridades locales de vida silvestre, trabajó para reubicarlo. Todos están bien”.

La advertencia por la época de apareamiento de los caimanes en Florida

En la misma publicación, la departamental de policía explicó que en esta época hay una mayor probabilidad de toparse con estos animales en el área urbana de Florida debido a que se encuentran en época de reproducción. “Por lo general, la temporada de apareamiento de los caimanes ocurre a fines de marzo o principios de abril, dependiendo de las condiciones climáticas. Después de aparearse con éxito, los huevos suelen ponerse en junio, a más tardar en julio”, informó.

La Policía compartió la imagen en las redes sociales oficiales North Port Police Department

El mensaje finalizó con una escueta advertencia y algunas recomendaciones sobre qué hacer ante el encuentro con un cocodrilo. “Regla número 1 de Florida: si estás cerca de un estanque o un río, es probable que no estés solo. No alimentes, hostigues ni te acerques demasiado a los caimanes. No seas esa persona”, sentenció la Policía.

El segundo caso en Florida en menos de dos semanas: un cocodrilo ingresó a una casa

Menos de dos semanas atrás, ocurrió un caso similar en Venice, Florida, donde una mujer se encontró con la terrorífica visita de un caimán en el interior de su vivienda. Según relató la protagonista, escuchó unos golpes contra la puerta y, cuando se acercó a esa sala de su casa, vio que un animal de casi dos metros estaba sobre la alfombra.

El cocodrilo que sorprendió a Mary en su casa en Florida Twitter @MattDevittWX

“Primero dije, ‘Oh Dios, tengo un caimán en mi casa’. Y luego me pregunté cómo iba a hacer para sacarlo. Estaba temblando, no podía agarrar el teléfono y ni siquiera sabía a quién debía llamar”, comentó a Fox News. Finalmente, la dueña del hogar llamó a las autoridades, quienes llegaron al lugar y se llevaron al reptil.