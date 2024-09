Su hija de 7 años murió atropellada en Miami y su padre conmovió con su decisión: así guardó sus latidos

El 2 de septiembre, mientras Estados Unidos celebraba el Día del Trabajo una tragedia sacudió a una familia en Miami. Stephanie Figueredo, de siete años, fue víctima de un trágico accidente cuando una conductora de 92 años, al confundir los pedales de su vehículo, se estrelló contra la farmacia Navarro en Coral Way, donde la pequeña se encontraba con su madre. El impacto resultó fatal y su padre, Joany Figueredo, encontró una forma de mantener el recuerdo de su hija: guardó los latidos de su corazón en un oso de peluche.

El fatal accidente en Miami

De acuerdo con Miami Herald, ese lunes, Stephanie y su madre se dirigían a la entrada principal de la farmacia Navarro, en Coral Way y la 32nd Avenue, en Miami. La tarde transcurría de manera normal hasta que una SUV Nissan roja, conducida por una mujer de 92 años, se subió a la vereda y la embistió.

Una mujer de 92 años estrelló su vehículo contra una farmacia en Miami que terminó con una victima fatal Captura de pantalla NBC Miami

Según las declaraciones del oficial Mike Vega, portavoz de la policía de Miami, con el medio local, la conductora confundió el acelerador con el freno, lo que provocó que el vehículo se estrellara contra la farmacia. El impacto fue tan fuerte que el automóvil penetró en el local, golpeando a la niña y a su madre. Mientras que la segunda sufrió heridas menores, Stephanie fue trasladada de urgencia al Hospital Jackson Memorial en estado crítico.

La pequeña llegó al hospital con graves heridas en la cabeza y otras partes del cuerpo. A pesar de los esfuerzos médicos, su estado se deterioró rápidamente. Pasó casi una semana en cuidados intensivos, pero finalmente, le diagnosticaron muerte cerebral. La familia, devastada por la situación, tuvo que tomar la difícil decisión de desconectar el soporte vital el viernes 6 de septiembre.

Sus padres decidieron homenajearla donando sus órganos Foto GoFoundMe

La decisión de Joany Figueredo tras la muerte de su hija

En medio del dolor, Joany Figueredo, padre de la niña, encontró una manera de mantenerla cerca de él. Decidió guardar los latidos del corazón de su hija en un oso de peluche. En una entrevista con Univision, el hombre reveló que al escuchar el sonido se conmovió. “Cuando me lo dieron, me lo puse y me rompí”, afirmó.

“Mi hija ya falleció oficialmente. Le reportaron muerte cerebral. Se hicieron todas las pruebas, yo estuve presente y no respondió”, agregó. El accidente ha generado un profundo impacto en la comunidad de Miami, especialmente en el vecindario donde ocurrió.

A través de un oso de peluche, Joany Figueredo puede escuchar los latidos de su hija Captura de pantalla Univision Miami

De acuerdo con los medios locales, la policía multó a la conductora por conducción imprudente, pero el caso sigue bajo investigación. Es posible que se presenten cargos adicionales, aunque no está claro qué repercusiones legales enfrentará la mujer de 92 años debido a su avanzada edad.

A pesar del dolor, la familia ha decidido que su tragedia pueda traer esperanza a otros. Sus integrantes tomaron la decisión de donar los órganos de Stephanie, lo que permitirá que otras personas puedan tener una segunda oportunidad. Su padre aseguró que de esta manera será homenajeada en una ceremonia para agradecer que los órganos de la niña ayudarán a otros. “Ella era alegre y llena de vida, tenía mucho por delante”, escribió Figueredo en una campaña de GoFoundMe.

En medio de su dolor, Joany Figueredo también ha hecho un llamado a la precaución, especialmente cuando se trata de conductores de edad avanzada. “Pido que se tenga más precaución con los conductores, en especial con los adultos mayores que manejan”, expresó para el medio CBS News.

Stephanie Figueredo habría cumplido 8 años el 21 de septiembre. En lugar de celebrar su cumpleaños, su familia se prepara para despedirla en un homenaje donde el atuendo que iba a usar en su fiesta de cumpleaños será el que vista en su último adiós.

