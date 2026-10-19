Trump pierde apoyo en un bastión republicano lleno de votantes venezolanos en Florida

Donald Trump enfrenta señales de desgaste en Doral, la ciudad de Florida con una numerosa comunidad venezolana donde ganó en todos los precintos electorales en 2024.

Un reportaje de CNN publicado el 16 de octubre recoge testimonios de antiguos simpatizantes que cuestionan su política migratoria y de comerciantes que describen pérdidas de clientes.

que cuestionan su política migratoria y de comerciantes que describen pérdidas de clientes. A semanas de las elecciones de medio término, esas críticas exponen tensiones dentro de una comunidad que contribuyó a su victoria.

El Arepazo no es un restaurante común: desde 2004 funciona como punto de encuentro del exilio venezolano en el sur de Florida @WhiteHouse

Por qué algunos votantes venezolanos de Doral se alejan de Trump

El respaldo electoral de 2024 dejó una referencia para medir el cambio de clima : Trump se impuso por más de 20 puntos porcentuales en la mitad de los precintos de Doral.

: Trump se impuso por más de 20 puntos porcentuales en la mitad de los precintos de Doral. La ciudad alberga alrededor de 28.000 venezolanos, aproximadamente un tercio de sus habitantes.

Entre quienes modificaron su posición está Diana Bernal, residente que votó por los republicanos en las últimas elecciones. “Por Trump no más”, dijo a CNN, después de describir cómo el miedo mantiene a conocidos dentro de sus casas y altera actividades cotidianas, como comprar alimentos o conducir.

El descontento convive con apoyos persistentes. Otro entrevistado, identificado como Ricardo, defendió la orientación económica del gobierno, pero calificó el manejo migratorio como un “desastre”.

Los testimonios muestran una fractura, aunque el reportaje carece de una encuesta local que permita cuantificar cuántos electores cambiaron de posición.

Cómo afectan los operativos migratorios a familias y comercios

La incertidumbre alcanza a familias con situaciones migratorias diferentes. CNN recoge denuncias de residentes y organizaciones sobre personas que limitan sus desplazamientos por temor a las detenciones, mientras otros vecinos ayudan a trasladar a los hijos de familias vulnerables a la escuela.

El impacto también aparece en los negocios. Eleazar Guevara, propietario de La Sabrosita Parrilla & Grill e integrante del Venezuelan American Caucus, afirmó que establecimientos como el suyo registraron caídas de ventas de hasta 80%.

Posteriormente, anunció una pausa temporal de su local, según el reportaje; esa cifra corresponde a su testimonio y no constituye una medición del conjunto de la economía municipal.

Las redadas del ICE y el recrudecimiento de las políticas de inmigración han provocado desacuerdos entre los hispanos votantes y Trump Imagen ilustrativa generada con IA

La cooperación policial agrega otro foco de conflicto. El Concejo Municipal aprobó en abril de 2025 un acuerdo con ICE.

El gobierno local sostuvo que respondía a una obligación estatal y aseguró recientemente que la policía de Doral no había realizado detenciones migratorias ni colaborado con operativos federales.

Qué muestran los antecedentes sobre el voto venezolano en Florida

El malestar tiene antecedentes anteriores a la campaña actual. En mayo de 2025, WLRN informó sobre una encuesta de Florida International University en la que la mitad de los venezolanos consultados que habían votado por Trump expresaba arrepentimiento o sentimientos encontrados.

Cerca del 40% de ese grupo decía que consideraría candidatos demócratas, independientes o ajenos al movimiento MAGA.

Ese estudio también identificó una división por tiempo de residencia: quienes llevaban 15 años o más en Estados Unidos tendían a conservar mayor respaldo al mandatario que los recién llegados.

Su alcance era la comunidad venezolana de Florida, por lo que sus resultados no equivalen a una medición exclusiva de Doral ni describen por sí solos el escenario de octubre de 2026.

Una calle en Doral llevará el nombre de la venezolana María Corina Machado

Las próximas elecciones permitirán observar si las críticas se traducen en cambios de voto. Doral llegará a esa instancia con reclamos para terminar el acuerdo con ICE y posiciones enfrentadas entre vecinos que mantienen su respaldo republicano y otros que reconsideran esa relación.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.