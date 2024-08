Un cazador de Florida reveló los detalles de un feroz duelo con una pitón: “Mi mayor preocupación era no desmayarme”

Escuchar

En medio del aumento exponencial de la población de pitones registrado en Florida, Mike Kimmel, un cazador de serpientes conocido en redes sociales como “Python Cowboy”, reveló cómo hace para atrapar a estos animales “invasivos”. El hombre contó cuál es su estrategia y también recordó un sangriento enfrentamiento que tuvo años atrás con un ejemplar de grandes dimensiones.

Kimmel revolucionó esta actividad al entrenar a perros para rastrear a estos reptiles, entre otros animales. “El trabajo canino ha cambiado completamente la dinámica de la caza”, aseguró en una publicación realizada en su página. Mientras que muchos cazadores dependen del azar para encontrar a estas criaturas escurridizas, la inclusión de perros entrenados permite cubrir más terreno y detectar nidos que podrían pasar desapercibidos. En la última temporada de reproducción, el cazador y su can descubrieron un total de 19 nidos, lo que representa un avance significativo en la lucha contra esta plaga.

La realidad de enfrentarse a una amenaza creciente

La presencia de pitones birmanas en el Parque Nacional de los Everglades ha causado un desequilibrio ecológico alarmante. Estas serpientes, que pueden alcanzar tamaños superiores a los seis metros, se han convertido en predadores dominantes, lo que afecta directamente a especies autóctonas y reduce drásticamente la biodiversidad de la región.

A pesar de la controversia que genera la eliminación de estos animales, Kimmel sostuvo que es una medida necesaria para la protección del entorno natural. “Es desgarrador tener que sacrificarlas, pero el daño que causan es mucho mayor”, aseguró. En las áreas donde ha trabajado durante años, ya se observan signos de recuperación en la población de animales nativos, lo que sugiere que la erradicación de las pitones está dando frutos.

La sangrienta batalla ocurrida hace algunos años

Años atrás, Kimmel fue protagonista de una sangrienta batalla con una pitón. Con su cámara lista para documentar la captura, el cazador subestimó el alcance del enorme reptil. Al intentar tomar el control de la serpiente agarrándola por la cola en lugar de la cabeza, el animal lo mordió en el brazo y le perforó una vena. “En ese momento, mi mayor preocupación era no desmayarme. Se me pasó por la cabeza que podría desangrarme, estaba realmente preocupada por perder el conocimiento””, comentó Kimmel en una entrevista con The Palm Beach Post.

En los últimos meses, el descubrimiento de ejemplares aumentó significativamente debido a este crecimiento en la población. A fines de marzo, un grupo de cazadores de la Comisión de Conservación, Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) capturó a un ejemplar de esta especie que pesaba nada menos que 80 kilogramos y medía cinco metros de largo, para examinarla y documentarla.

Según revelaron en ese entonces, los especialistas tardaron 45 minutos en lograr controlar al inmenso reptil y necesitaron habilidades especiales para las cuales estaban previamente entrenados. Cabe destacar que, hasta el momento, solo se tiene registro de una pitón birmana más pesada, que fue encontrada en el mismo sitio: medía un poco más de cinco metros y pesaba 97 kilos.

Una acción para combatir esta plaga: Desafío Pitón 2024

La temporada de serpientes en Estados Unidos continúa vigente y, en este contexto, algunos estados lanzan iniciativas para controlar la propagación de las distintas especies. Ese es el caso de Florida, donde se celebra hasta el domingo 18 de agosto el Desafío Pitón. Se trata de una competencia que paga hasta 2500 dólares a quien capture más pitones birmanas, que son una verdadera plaga en esa jurisdicción.

