FMI aconseja a Argentina extender los beneficios del crecimiento a los trabajadores

Argentina debe proseguir con sus esfuerzos de estabilización de la economía y en favor del crecimiento, pero los beneficios deben extenderse a los trabajadores, declaró este jueves la portavoz del FMI, Julie Kozack.

Los contactos entre el gobierno de Javier Milei y el Fondo prosiguen y una reciente misión técnica mantuvo reuniones en Buenos Aires a finales de septiembre, explicó la portavoz.

Argentina, el mayor deudor del FMI, acordó en 2025 un programa crediticio con el organismo por 20.000 millones de US$ a cuatro años, y el Fondo ya ha llevado a cabo dos revisiones de su implementación.

"Las conversaciones continúan, y continuarán en las próximas semanas" para la tercera revisión, declaró la portavoz.

Durante esos contactos ambas partes reconocieron que "el trabajo para fortalecer la resiliencia de la Argentina debe continuar", explicó.

El FMI prevé un crecimiento de la economía argentina del 3,5% en 2026.

"Es importante garantizar que el crecimiento, que hasta ahora se ha dado sobre todo en los sectores energético, minero y agropecuario, se amplíe y se distribuya de manera más equilibrada entre los distintos sectores de la economía, pero también entre los trabajadores", indicó.

El FMI mantiene que Argentina "ha logrado avances significativos en la recuperación de la estabilidad macroeconómica en un entorno muy desafiante", según la portavoz.

Milei logró un superávit en las cuentas públicas y reducir la inflación de tres dígitos interanual cuando asumió en 2023 al 33,5% actual.

Sin embargo, la pobreza y la indigencia volvieron a crecer después de dos años en el primer semestre de 2026. Los críticos con el gobierno Milei recuerdan que unas 30.000 empresas cerraron desde que el ultraderechista asumió el poder.