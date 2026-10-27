FMI alcanza acuerdo con Argentina para desembolso de USD 900 millones

Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzó un acuerdo con las autoridades argentinas para la entrega de unos 900 millones de dólares del programa de crédito a cuatro años, informó la institución este martes.

"Unas políticas macroeconómicas disciplinadas y reformas orientadas al mercado siguen respaldando la desinflación y las mejoras en la posición externa de la Argentina, con una acumulación de reservas que supera los compromisos del programa", explicó el comunicado.

El Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF por sus siglas en inglés) fue aprobado por el FMI hace un año por un valor de 20.000 millones de dólares.

Este nuevo tramo debe ser ratificado ahora por el directorio del Fondo, a principios de diciembre.

"El programa de las autoridades respaldado por el Fondo sigue arrojando resultados impresionantes, a pesar de un contexto mundial más complejo", asegura el texto.

"Las reservas internacionales netas han superado la meta de fines de junio en alrededor de 4.000 millones de dólares, el banco central ha comprado cerca de 16.000 millones de dólares en lo que va del año, el Tesoro ha captado más de 5.000 millones en moneda extranjera en los mercados locales", detalla el texto.

Bajo la batuta del gobierno ultraliberal de Javier Milei, Argentina ha reducido la inflación de forma contundente, gracias a recortes drásticos del gasto público, que han generado protestas.

La jefa del FMI, Kristalina Georgieva, visitó el país sudamericano a finales de julio, en un gesto de apoyo tras años de duras recriminaciones mutuas entre la institución y Argentina por impagos de deuda y falta de comunicación.