FMI anuncia nuevo acuerdo con Ecuador para desembolsar USD 710 millones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este lunes un acuerdo con Ecuador para un nuevo programa de ayuda a 18 meses por unos 710 millones de dólares, que se añade al Servicio Ampliado del Fondo (EFF por sus siglas en inglés) firmado en mayo de 2024.

"Con el respaldo del EFF, las autoridades han logrado avances significativos en la consecución de la estabilidad macroeconómica, la reconstrucción de reservas de protección y el fortalecimiento de la resiliencia", explicó el comunicado de la institución.

Ecuador pasó con éxito la sexta revisión del EEF, con lo que "tendrá acceso inmediato a aproximadamente 280,5 millones de derechos especiales de giro (DEG), equivalentes a unos 380 millones de dólares", explicó el texto que alude al mecanismo de contabilidad de recursos del Fondo.

Al mismo tiempo, Ecuador negoció un nuevo programa, el Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (RSF) por el que tendrá acceso a unos 710 millones de dólares (el 75% de la cuota de Ecuador en el FMI).

Mientras que el programa EFF firmado en mayo de 2024 estaba destinado a enfrentar desequilibrios fiscales urgentes, el RSF sirve para financiar reformas a largo plazo en sectores como la generación de energía, los preparativos para desastres naturales y la gobernanza climática.

Ecuador creció un 2,1% en el primer semestre del año, y se prevé que llegue al 2,7% en el conjunto del año.

La inflación cayó al 1,3% a 12 meses en septiembre, y "se prevé que la balanza por cuenta corriente mantenga un superávit considerable, equivalente al 4,6% del PIB en 2026, gracias a un superávit comercial sostenido en el sector no petrolero", explicó el Fondo.

Ecuador regresó a los mercados internacionales de capitales en enero de 2026, por primera vez desde 2019, destaca el FMI.

Como factores negativos a mediano plazo, el Fondo cita el fenómeno meteorológico El Niño, más intenso este año, lo que explica el segundo programa RSF para un plazo de 18 meses.

Tanto la sexta revisión del EFF como el acuerdo RSF de 18 meses están sujetos a la aprobación del directorio ejecutivo del Fondo.