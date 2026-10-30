FMI recomienda a Argentina reforzar la creación de empleo y más inversiones

Argentina debe destinar las ganancias de la estabilización financiera a la creación de empleos y las inversiones, para alentar el crecimiento, declaró este jueves la portavoz del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozack.

Una misión técnica del FMI alcanzó esta semana un acuerdo con Buenos Aires para la entrega de unos 900 millones de dólares del programa de crédito que se pactó a cuatro años.

El Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF por sus siglas en inglés) fue aprobado por el FMI hace un año por un valor de 20.000 millones de dólares.

"En las conversaciones que nuestro equipo mantuvo con las autoridades argentinas, hubo un entendimiento compartido sobre ampliar las ganancias de estabilización logradas hasta ahora hacia un crecimiento más sólido y la creación de empleo", explicó la portavoz en rueda de prensa.

Argentina ha mostrado un comportamiento macroeconómico "impresionante", según la evaluación de los técnicos del Fondo.

El FMI ha elogiado repetidamente las medidas drásticas de ajuste del gasto público del gobierno ultraliberal de Javier Milei, aunque ha reconocido que esas medidas no acaban de traducirse en la creación de empleo.

La Unión Industrial Argentina (UIA) denunció recientemente la pérdida de unos 90.000 empleos desde agosto de 2023.

Argentina ha atajado la inflación y el déficit público, pero debe mejorar en la inversión privada, respaldar la demanda interna, explicó la portavoz.

Hay que "mejorar la flexibilidad del mercado laboral para apoyar la creación de empleo en el sector privado", sugirió.

Otra medida sería "avanzar en algunas de las concesiones de infraestructura adjudicadas recientemente".

"Se han aprobado proyectos por más de 70.000 millones de dólares, y junto con las reformas laborales y de mercado que se aprobaron a principios de este año, estos esfuerzos apuntan a fortalecer el crecimiento y el empleo en Argentina", explicó.

Ante una posible escalada del riesgo país, "nuestro mejor consejo (...) es que continúe ejecutando el programa tal como se ha venido haciendo, en particular la acumulación de reservas internacionales netas", indicó.

El nuevo tramo de 900 millones de dólares de crédito debería ser aprobado por el directorio del FMI a principios de diciembre.