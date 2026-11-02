FMI y Honduras alcanzan un acuerdo para el desembolso de USD 120 millones

El FMI y Honduras llegaron a un acuerdo sobre la revisión final de un plan de rescate que allana el camino para que Tegucigalpa reciba 120 millones, según un comunicado publicado a última hora del domingo.

Los fondos se liberarán tras la aprobación del Consejo Ejecutivo del FMI, prevista para diciembre.

"Las autoridades reafirmaron que el programa respaldado por el Fondo sigue siendo un pilar fundamental para la estabilidad macroeconómica y las reformas" del país, declaró un responsable del FMI, Emilio Fernández Corugedo, al concluir una visita a Tegucigalpa.

Honduras acordó con el FMI en septiembre de 2023 un programa de rescate de 847 millones de dólares a desembolsar en tres años.

Fernández Corugedo elogió el programa de reformas macroeconómicas del país, afirmando que había "ayudado a Honduras a capear importantes perturbaciones, entre ellas el aumento de los precios de la energía asociado al conflicto de Oriente Medio y una grave sequía relacionada con El Niño".

La economía de Honduras creció un 3,7% interanual en el primer semestre de este año, aunque el FMI prevé que esta tasa se moderará al 3,4% a finales de 2026.

El aumento de los precios de la energía y los alimentos impulsó la inflación hasta el 6,3% anual en septiembre.

En el ámbito exterior, Honduras registró un superávit por cuenta corriente de alrededor del 4,1% del PIB en el primer semestre, aunque se espera que se convierta en un déficit del 2,2% a finales de año.