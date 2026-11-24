El fondo de inversión estadounidense Cerberus anunció el martes que comprará Airbus U.S. Space Systems, la filial de la europea Airbus especializada en la fabricación y lanzamiento de satélites en Estados Unidos.

El monto de la operación, que debería concretarse antes de fin de año, no fue revelado en el comunicado.

La empresa, con sede en Merritt Island, Florida, cerca del centro de lanzamiento de la NASA en Cabo Cañaveral, emplea actualmente a unas 200 personas, de los más de 7.500 trabajadores que Airbus tiene en Estados Unidos en el conjunto de sus actividades.

Según Cerberus, Airbus U.S. Space Systems ha fabricado y lanzado más de 650 satélites comerciales desde el inicio de sus operaciones. A mediados de 2025, Airbus anunció su intención de ampliar sus instalaciones de Merritt Island para apoyar la construcción de una constelación de satélites en órbita baja destinada al ejército estadounidense.

"Esta operación forma parte del desarrollo de la estrategia de la división de cadena de suministro de Cerberus. El espacio es esencial para la seguridad económica y nacional de Estados Unidos y de nuestros aliados", afirmó Craig Brooks, responsable de esa división, citado en el comunicado.

En los últimos años, Cerberus ha buscado reforzar su presencia en el sector espacial. En 2019 adquirió Stratolaunch, una empresa especializada en lanzamientos orbitales desde aeronaves, que posteriormente orientó sus actividades hacia vehículos reutilizables de prueba para vuelos hipersónicos.

En 2024, el fondo de inversión también adquirió Vivace International, fabricante de componentes para lanzadores y tanques de combustible, y proveedor del programa Artemis, que busca llevar nuevamente seres humanos a la Luna.