Fondo de ONU para pérdidas y daños climáticos destina USD 20 millones a Nepal

El fondo de la ONU para pérdidas y daños climáticos decidió este jueves destinar 20 millones de dólares en ayuda a Nepal, afectado por graves inundaciones, en su primera reserva para un país.

En una reunión extraordinaria, el consejo de administración del fondo acordó otorgar esa suma al país del Himalaya, que a fines de agosto sufrió una avalancha de hielo y rocas que dejó más de 1.400 muertos y más de 5.000 desaparecidos.

Camila Rodríguez, la copresidenta dominicana del consejo, calificó el resultado de "verdaderamente histórico" y agradeció a los miembros del panel, donde los países en desarrollo son mayoría, por su respuesta a la solicitud de Nepal.

El ministro de Finanzas de Nepal, Swarnim Wagle, declaró a la AFP: "El hecho de que hayan podido convocar esta reunión de emergencia en respuesta a nuestra carta y comprometer 20 millones de dólares en subvenciones es muy bienvenido".

La decisión, sin embargo, no significa que Nepal vaya a recibir de inmediato la financiación, que equivale a menos del 0,5% de los 4.780 millones de dólares que el gobierno estima necesarios para la reconstrucción del país.

Veinte millones de dólares es el monto máximo que los países pueden solicitar en una única petición.

Nepal primero tendrá que presentar una propuesta, y esta tendrá que ser aprobada por el consejo de administración del fondo. No hay un calendario definido para este proceso.

La creación del "Fondo para responder a pérdidas y daños" fue una conquista ardua de los países en desarrollo, y fue recibida con ovaciones de pie en las conferencias climáticas de la ONU de 2022 y 2023 (COP27 y COP28).

El fondo surgió de las demandas de "reparaciones climáticas" dirigidas a los grandes emisores históricos. Pero desde que empezó a operar no se ha desembolsado ni un solo dólar.