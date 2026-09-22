Frente a "la ley de la selva", Macron llama al mundo a mantenerse "firme junto a la ONU"

El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió el martes contra el "retorno de la ley de la selva" en el mundo y pidió a los Estados mantenerse "firmes junto a las Naciones Unidas".

Macron, en su último discurso en la Asamblea General de la ONU, también criticó duramente la situación humanitaria en Gaza y pidió una moratoria de los ataques contra objetivos civiles y energéticos en la guerra entre Ucrania y Rusia.

"La cuestión que se nos plantea, de forma muy sencilla, es si queremos vivir en ese estado de naturaleza, con una especie de retorno de la ley de la selva, o en una sociedad internacional civilizada", declaró ante la Asamblea General de la ONU.

"Nuestro deber, ahora más que nunca, es mantenernos firmes junto a las Naciones Unidas para decidir precisamente juntos el interés común", añadió.

El presidente francés, que ha sido un firme defensor de Ucrania en su conflicto contra Rusia, instó a Moscú y a Kiev a acordar una moratoria sobre los ataques contra objetivos civiles y energéticos.

Francia respalda "una doble moratoria" de los ataques contra instalaciones energéticas en Rusia y Ucrania, declaró Macron en su discurso ante la ONU.

"Hemos sido testigos de la destrucción de infraestructuras civiles y de violaciones de los derechos humanos. Es una nueva era de actos bárbaros", afirmó.

También hizo un llamado a detener los ataques contra buques comerciales en "el mar Negro que permita liberar los cereales y dar una respuesta a la cuestión de la seguridad alimentaria, tan crucial para tantos países emergentes y en desarrollo".

Macron abordó además la inteligencia artificial. El mandatario pidió a los países cooperación para construir un modelo de inteligencia artificial (IA) alternativa que no dependa de las "grandes potencias", China y Estados Unidos.

Es necesario que "esta coalición de independientes (...) que no quieren convertirse en vasallos de una u otra de las dos grandes potencias mundiales se unan para desarrollar un modelo de frontera de código abierto" de IA, dijo Macron en la Asamblea General de la ONU.

"No debemos depender de uno ni de otro", apuntó.