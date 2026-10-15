Frustrados con Trump, votantes quieren un cambio en Washington, según sondeo AP-NORC

WASHINGTON (AP) — Una amplia mayoría de los votantes cree que el presidente estadounidense Donald Trump no está a la altura en el ámbito nacional e internacional, y quiere un cambio importante en las próximas elecciones legislativas de mitad de mandato, según una nueva encuesta de AP-NORC que lanza serias señales de advertencia para el Partido Republicano en un momento crítico.

El sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, realizado a menos de cuatro semanas del día de las elecciones, concluye que los votantes registrados que se identifican como demócratas están más entusiasmados que los votantes republicanos por emitir su voto. Más votantes quieren que los demócratas ganen el control del Congreso y tienen una visión más negativa de los republicanos.

La ventaja demócrata es pequeña en algunos casos, pero, en conjunto, los hallazgos muestran un panorama complicado para los republicanos, que se aferran al control del Congreso bajo el peso de una impopular guerra con Irán y el alza de los precios en el país.

Alrededor de 8 de cada 10 votantes en general afirman que la economía o el costo de vida está entre sus principales temas para la próxima elección, y cerca de dos tercios dicen lo mismo sobre la atención médica y la guerra en Irán. Otros asuntos en los que Trump es más fuerte —como la inmigración o el crimen— son prioridades menores.

“El mundo va hacia atrás. Apenas podemos permitirnos nada", comentó Diana Walker, una demócrata de 65 años de Decatur, Georgia. "Todo el mundo está decaído. No me importa si eres demócrata o republicano, a todos nos está yendo muy mal”.

Los demócratas están más entusiasmados por votar que los republicanos

A menos de un mes de que se emitan los votos finales de mitad de mandato, la encuesta concluye que los votantes demócratas están más motivados para votar.

En general, cerca de dos tercios de los votantes registrados dicen que es “extremadamente” importante votar en la próxima elección, y alrededor de 2 de cada 10 consideran que es “muy” importante.

Pero cerca de tres cuartas partes de los votantes demócratas indican que votar en las elecciones de mitad intermedias este noviembre es “extremadamente” importante, en comparación con aproximadamente 6 de cada 10 republicanos.

Ryan Longbrake, un demócrata de 52 años de Columbus, Ohio, que trabaja en mercadotecnia tecnológica, comentó que está especialmente entusiasmado por emitir su voto, y que ya tomó medidas para asegurarse de que su esposa y sus dos hijas en edad universitaria también voten.

“Creo que hay un cambio en el horizonte y hay entusiasmo dentro de nuestro partido”, manifestó, al subrayar el impulso de los demócratas en las elecciones de Ohio para gobernador y para el Senado federal. El partido también está invirtiendo recursos en estados con inclinación republicana, como Iowa y Kansas, donde el entorno político ha colocado a los candidatos demócratas en una posición más favorable.

Los republicanos han controlado el Congreso durante los últimos dos años, pero cerca de la mitad de los votantes registrados ahora dicen que prefieren ver al Partido Demócrata controlar la Cámara de Representantes o el Senado. Un porcentaje menor, aproximadamente 4 de cada 10, afirma que quiere que el Partido Republicano controle cada cámara, y 15% está indeciso.

La gran mayoría de los votantes desea cambios

Una cosa está totalmente clara en la víspera de las elecciones intermedias de 2026: los votantes quieren cambios.

Cerca de la mitad de los votantes señala que prefiere un “cambio sustancial”, y aproximadamente 3 de cada 10 quieren una “alteración completa y total” en la forma en que se gobierna el país.

Los demócratas y los independientes tienen mucha más probabilidad que los republicanos de querer una revisión total del rumbo del país. Pero incluso los votantes republicanos siguen buscando algo diferente. Un poco menos de la mitad, 45%, quiere un cambio sustancial, y 13% quiere una alteración drástica.

“Estoy un poco cansada de enviar gente allá y no se hace nada. No cambia nada”, expresó Krista Kohles, una republicana de 70 años de cerca de Davey, Nebraska.

Los números de Trump en temas clave son débiles

Los votantes están profundamente frustrados con Trump y su liderazgo en los asuntos que dicen que más importan.

Sólo alrededor de un tercio de los votantes registrados en general tiene una opinión “muy” o “algo” favorable del presidente republicano, y una proporción similar aprueba su desempeño como presidente.

Los votantes siguen frustrados por el alto costo de vida, un tema que Trump prometió abordar antes de ganar un segundo mandato en la Casa Blanca.

Casi dos años después de su victoria electoral, alrededor de 8 de cada 10 votantes registrados desaprueban cómo Trump está manejando el costo de vida, lo que coincide con una encuesta de AP-NORC de septiembre. Cerca de tres cuartas partes desaprueban su desempeño en la economía.

Incluso entre los votantes republicanos, sólo 44% aprueba el desempeño de Trump respecto al costo de vida, y el 54% aprueba su manejo de la economía. Eso contrasta marcadamente con otros temas, como el crimen, en los que la aprobación republicana es mucho más alta.

También hay fisuras en la base republicana de Trump en otros asuntos. Apenas 69% de los votantes republicanos respalda a Trump en política exterior al tiempo que la guerra en Irán se prolonga hasta su octavo mes, pese a sus promesas de que sólo duraría cuatro o cinco semanas.

DonnaJean Weber, una republicana de 72 años de Manistee, Michigan, dice que seguirá apoyando a los candidatos republicanos este otoño, pero no está contenta con el estado de la economía bajo el gobierno de Trump.

“Todo está subiendo”, afirmó, al señalar el impacto de la guerra con Irán, entre otras decisiones de Trump. “Tampoco estoy totalmente de acuerdo con él en todos estos aranceles. Está haciendo que este país se vea mal”.

La economía y el costo de vida son prioridades altas para los votantes de ambos bandos. La encuesta encontró que la gran mayoría de los votantes republicanos y demócratas dice que ambos temas están entre los más importantes para la próxima elección.

Los votantes tampoco tienen una mejor opinión de uno de los posibles sucesores de Trump en la próxima elección presidencial, el vicepresidente JD Vance: cerca de la mitad tiene una opinión “algo” o “muy” negativa de Vance, frente a aproximadamente un tercio que tiene una opinión positiva.

El entusiasmo por los demócratas no es abrumador

Las dificultades de Trump no significan que los votantes estén particularmente entusiasmados con el rumbo del Partido Demócrata.

En general, alrededor de 4 de cada 10 votantes tiene una opinión “muy” o “algo” favorable de los demócratas, y cerca de la mitad ve al partido de manera desfavorable. Eso es más o menos similar a las opiniones sobre el Partido Republicano, aunque alrededor de 6 de cada 10 votantes tienen una postura desfavorable sobre los republicanos.

Los votantes demócratas y republicanos están igual de entusiasmados con su propio bando: cerca de 8 de cada 10 dicen que tienen una opinión favorable de su propio partido.

Pero el bloque crítico de votantes que se identifica como independiente tiene mucha más probabilidad de tener una opinión negativa de los republicanos que de los demócratas. Cerca de dos tercios de los votantes independientes ven al Partido Republicano de manera negativa, en comparación con alrededor de 4 de cada 10 que ven a los demócratas de manera negativa.

Michael Russo, un votante de Texas de 51 años que no está registrado en ninguno de los dos partidos, describió el estado del país bajo control republicano como “una pesadilla”.

¿Quiere que los republicanos mantengan el control del Congreso? “No, los quiero en prisión —a varios de ellos”, dijo. Pero tampoco está encantado con el Partido Demócrata.

“No tengo confianza en que vayan a hacer algo si llegan al poder”, destacó Russo.

Peoples reportó desde Nueva York.

La encuesta AP-NORC de 1.119 adultos, incluidos 925 votantes registrados, se realizó del 8 al 12 de octubre utilizando una muestra extraída del panel AmeriSpeak de NORC, basado en probabilidades, que está diseñado para ser representativo de la población de Estados Unidos. El margen de error de muestreo para los adultos en general es de más o menos 3,9 puntos porcentuales, y el margen de error para los votantes registrados es de más o menos 4,2 puntos porcentuales.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.