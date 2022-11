Es economista y contó indignado por qué se fue de Estados Unidos: “No nos van a parar”

escuchar

Jurgen Klaric es un hombre que se dedica a los negocios y a los análisis financieros. Residía en Estados Unidos junto a su familia pero, de un momento a otro, utilizó sus conocimientos en economía y decidió mudarse a otro país. Al parecer, no fue el estilo de vida lo que terminó por desencantarlo, sino otros aspectos que consideró fundamentales para tener una buena estadía. Decidió exponer sus puntos en TikTok y se volvió viral.

Sin más detalles acerca de sus datos personales ni de cómo era su vida, el tiktoker enfatizó en que lo que más le llegó a molestar del país norteamericano fueron los tiempos de entrega de sus nuevas adquisiciones. Aseguró que compró una camioneta de la marca Tesla y, después de dos años de haber pactado la transacción, todavía no se la entregan. Lo mismo ocurrió con una casa, cuyas llaves llegaron a sus manos recién un año y medio después de haberla comprado.

“Nos suben los impuestos, dicen que van a ponernos impuestos altísimos… las casas viejas van a tener que ser remodeladas”, dijo (@jurgenklaric) con un tono molesto para expresar que también la recesión y el costo de vida son dos factores que lo hicieron huir del territorio estadounidense. Además, la cantidad que se gasta en los servicios fue una de sus principales molestias.

Enumeró todo lo malo de vivir en EE.UU. y que lo hizo irse de allí

Después vinieron sus inconformidades respecto a los precios de la comida: “Me fui porque me encanta comer buen pescado y valía 13 dólares la libra y hoy subió a US$39... Porque vas a los supermercados y se agotan las cosas”.

Jurgen se refirió también al combustible y a la crisis que se enfrenta desde la pandemia y el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. “Porque no me gusta pagar un litro de gasolina a US$6,5 cuando el petróleo en vez de subir ha bajado en los últimos días”.

Después de haber enlistado sus quejas y asegurar que no soportaba la “mala energía” de EE.UU., también quiso hacer “entrar en razón” a los integrantes de la comunidad virtual que residen en esa nación. Si bien no los exhortó a seguir sus pasos, sí les dio información que consideró valiosa: “De repente no estás tan informado como yo, pero por eso decidí informarte. Vamos con todo y no nos van a parar”, finalizó contundente.

La economía en Estados Unidos

El estatus económico de este país se vio afectado en los primeros trimestres de 2022, ya que registró caídas del 0,4% y del 0,1 %. Estas cifras indican que la nación entró en recesión técnica, de acuerdo con informes de la Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés).

Estados Unidos entró en crisis económica hace algunos meses, pero parece que comienza a recuperarse

No obstante, la primera potencia mundial dio buenas noticias en los últimos días de octubre: dejó atrás las caídas y se recuperó con un 0,6 %, mientras que el ritmo anual de crecimiento también tuvo un repunte del 2,6 %.

En información citada por Euro News, el aumento del PIB de EE.UU. fue posible por una mejora de las exportaciones y del gasto de los consumidores, así como una inversión tanto federal como estatal que logró compensar el decrecimiento.

