Fue luchador de la MMA en Miami, viajó a Barcelona, intentaron robarle y así reaccionó: “Entré en modo pelea”

John Kelley, que fue luchador de la MMA y perteneció al cuerpo de bomberos de Miami-Dade, se hizo viral en las redes sociales por un video en el que se lo ve someter a un hombre. De acuerdo con lo declarado por el estadounidense a un medio local, fue de vacaciones a Barcelona, España, donde intentaron robarle una cadena. Entonces, reaccionó y puso a prueba sus conocimientos de artes marciales para reducir al asaltante.

La cuenta Only in Dade compartió el pasado 18 de mayo el clip, donde se puede observar al hombre todavía alterado por lo que había sucedido. En las imágenes se observa a Kelley, que ahora es dueño de un gimnasio, de rodillas, con la cabeza de una persona entre las piernas. El delincuente intentaba explicar qué había sucedido con la joya que le había arrebatado y que no fue recuperada.

El antiguo bombero y luchador de artes marciales mixtas dijo a 7News Miami que estaba de vacaciones en Barcelona con su esposa y caminaba de regreso a su hotel cuando sintió que su cadena se le soltaba del cuello. “Inmediatamente pensé: ‘Me acaban de arrebatar la cadena’”, comentó Kelley, que explicó que entró en modo pelea y corrió tras el sujeto, al que persiguió durante menos de un minuto.

“Lo sometí y lo tiré al suelo”: exbombero de Miami se hizo viral por su hazaña en Barcelona

El hombre comentó que utilizó sus habilidades en artes marciales con la intención de recuperar la joya y defender lo suyo. “Ya sea el fuego, la gente, la opresión o la tiranía, siempre defenderé mis creencias y a las personas más débiles que yo”, explicó. Además, agregó que su instinto de ir tras él se debió a que estaba ofendido de que le arrancara la cadena y pensará que estaba bien que pudieran tomar sus cosas e irse.

“Después de perseguirlo durante 30, 40 segundos, lo alcancé, lo sometí y lo tiré al suelo”, explicó al medio local. Mientras sujetaba al ladrón, estaba rodeado de personas que hablaban un idioma extranjero, como se observa en las imágenes que se hicieron virales y que él mismo compartió en su cuenta de Instagram @theholistichulk. En el posteo, escribió: “Me robaron la cadena en Barcelona”.

El exluchador de MMA estaba en España con su esposo cuando le arrancaron una cadena del cuello Instagram @theholistichulk

Kelley indicó que se percató de que estaba entre personas desconocidas, lo que le hizo cuestionarse sobre su manera de actuar. “Lo que me di cuenta es que estaba rodeado de gente que no conocía, en un lugar en el que nunca había estado antes”. Por eso, pensó que atrapar a un delincuente en un país que no era el suyo podría no ser una buena idea. Por eso, dejó ir al ladrón.

“Hubo un momento en el que lo miré a los ojos y me di cuenta de que él era simplemente otro humano como yo, y si estaba recurriendo a robarme, entonces probablemente tenía una vida peor que la mía”, precisó el exluchador de MMA, que dejó las artes marciales mixtas por el desgaste y fue entonces cuando abrió su propio gimnasio en Biscayne Boulevard en Miami.

John Kelly dejó las artes marciales mixtas para abrir su propio gimnasio en Miami Instagram @theholistichulk

Al respecto de lo que sucedió en Barcelona, Kelley precisó que fue una lección tanto para el ladrón como para él. “Haga lo que haga el universo con él, yo hice mi trabajo. Lo perseguí. Le hago saber que no puede hacer eso. Ahora estoy empezando a darme cuenta de que no todos los lugares son tan seguros como Estados Unidos”, sentenció.

