Fuertes olas azotan la costa de California, amenazada por una tormenta

Fuertes olas azotaron el viernes la costa sur de California, dañando viviendas y haciendo que el agua se desbordara por las calles, a la vez que los residentes se preparaban para los posibles efectos de la tormenta tropical Rachel.

Se esperaba que el sistema de tormentas que se formaba en el Pacífico toque tierra de forma inusual en la costa oeste, cerca de la frontera entre California y México, a primera hora del domingo, según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

Existe la posibilidad de fuertes vientos y lluvias intensas que podrían causar más destrucción e inundaciones costeras.

El fuerte oleaje azotó comunidades costeras, entre ellas Long Beach, donde tramos importantes del paseo marítimo se derrumbaron bajo el embate de las olas y varias viviendas sufrieron graves daños estructurales.

En zonas como Long Beach y Malibú se mantendrá el riesgo de inundaciones de agua de mar dañina durante el fin de semana, señaló el NWS.

La agencia meteorológica estadounidense advirtió que las mareas altas de más de 2,1 metros serán habituales cada mañana.

A principios de esta semana, las autoridades locales distribuyeron sacos de arena a los residentes de las comunidades más vulnerables.

Rachel fue degradada de huracán a tormenta tropical, pero incluso en un estado ligeramente debilitado representaba una amenaza para la costa, incluyendo la posibilidad de inundaciones.

Se espera que este riesgo alcance su punto máximo alrededor de la mañana del domingo, explicó a la AFP Carol Ciliberti, meteoróloga del NWS.

El aviso más reciente del NWS señaló que los vientos máximos sostenidos del sistema rondan los 75 km/h, con rachas más fuertes.

Rachel es el fenómeno más reciente en la inusualmente activa temporada de huracanes del Pacífico, impulsada por el patrón recurrente de El Niño, que este año es particularmente extremo.

Este fenómeno, que ocurre cada dos a siete años, eleva las temperaturas de la superficie en el Pacífico central y oriental y provoca cambios globales en los patrones de vientos y precipitaciones.

El cambio climático causado por el ser humano puede agravar los impactos de El Niño.