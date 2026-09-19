Fuerzas paquistaníes ponen fin a un enfrentamiento de 20 horas con insurgentes en el noroeste

PESHAWAR, Pakistán (AP) — Las fuerzas de seguridad de Pakistán pusieron fin el sábado a un enfrentamiento con insurgentes atrincherados dentro de un complejo policial en el noroeste del país, dijeron las autoridades. El incidente había comenzado en la víspera después de que un suicida embistiera un vehículo cargado de explosivos contra una mezquita y hombres armados irrumpieran en las instalaciones causando 21 fallecidos y 103 heridos.

El ataque coordinado ocurrió en un complejo en Kohat, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, en la frontera con Afganistán. Muchas de las víctimas eran agentes de policía y fieles que asistían al rezo del viernes en la mezquita.

Varios insurgentes tomaron posiciones dentro del complejo y se produjo un tiroteo con las fuerzas de seguridad, explicó el funcionario policial Mohammad Sadiq. El complejo alberga una agencia de inteligencia de la policía, oficinas del departamento de lucha contra el terrorismo y viviendas de agentes de esa unidad que en los últimos años han llevado a cabo operaciones contra milicianos en toda la provincia.

Según Sadiq, la operación terminó después de 20 horas. Las fuerzas de seguridad registraban el complejo y las zonas cercanas, y se recuperaron los cuerpos de ocho atacantes, reportó la policía local. Residentes contaron que, antes del final del operativo, se escuchaban ráfagas de disparos dentro del complejo mientras llegaban refuerzos de seguridad.

Sadiq dijo que dos atacantes detonaron explosivos dentro del complejo el sábado por la mañana y que la policía había abatido, hasta el momento, a seis agresores, sin contar a los suicidas. No estaba claro si las nuevas explosiones causaron más muertos ni cuántos insurgentes quedaban en el recinto.

El atentado suicida del viernes derribó un muro exterior de las oficinas policiales y causó daños graves en la mezquita.

Los funerales por los policías muertos en el asalto se celebraron el viernes por la noche en las instalaciones policiales en Kohat, y sus cadáveres, así como los de los civiles fallecidos, fueron devueltos a sus familias para el entierro, añadió Sadiq.

Ningún grupo se atribuyó la responsabilidad del asalto, pero es probable que las sospechas recaigan sobre el Talibán paquistaní, conocido formalmente como Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP, que en los últimos años ha intensificado los ataques contra la policía y otras agencias de seguridad.

El TTP es un grupo independiente, pero aliado, del Talibán afgano, que regresó al poder en Kabul en 2021. Pakistán acusa con frecuencia al gobierno del país vecino de refugiar a líderes del TTP y de permitir ataques insurgentes transfronterizos. Kabul niega las acusaciones.

El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, y el primer ministro, Shehbaz Sharif, condenaron el ataque en comunicados separados y expresaron su pesar por las muertes. Zardari manifestó que eliminar a los insurgentes era esencial para la seguridad nacional.

En 2023, un suicida se cobró la vida de 101 personas, en su mayoría policías, en una mezquita dentro de un complejo policial fortificado en Peshawar, la capital de Khyber Pakhtunkhwa.

Ahmed informó desde Islamabad. Los periodistas de The Associated Press Rasool Dawar en Peshawar e Ishtiaq Mahsud en Dera Ismail Khan, Pakistán, contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.