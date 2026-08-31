"Fui parte de algo histórico", dice Navone sobre su triunfo ante Djokovic

El tenista argentino Mariano Navone aseguró que la victoria del domingo ante su ídolo Novak Djokovic en el debut en el Abierto de Estados Unidos es un sueño que tenía desde niño.

Navone, número 49 de la ATP, se ganó un lugar en los libros del tenis al infligirle a Djokovic su primera derrota en un debut en el US Open y también la primera en una ronda inicial de un Grand Slam en 2 décadas.

Pregunta: ¿Cómo fue la experiencia de jugar por primera vez en la pista central y contra Djokovic?

Respuesta: "Nunca había visto una atmósfera como la de la Arthur Ashe, jugando con el mejor de todos los tiempos. Entrar en la pista con tanta luz, tanto show. Yo no estoy acostumbrado pero lo soñaba muchísimo. Hoy fui parte de algo bastante histórico. El tenis es así, la semana pasada fue una mierda y de repente da la vuelta"

Pregunta: ¿Qué piensa de su nivel de juego esta noche?

Respuesta: "Fue un partido duro, una batalla. Jugar contra Novak por primera vez en el escenario más grande que tenemos en el mundo del tenis... Es una locura. Él nunca pierde, en 20 años nunca había perdido en primera ronda.

Novak es el GOAT (más grande de todos los tiempos) de este deporte. Y yo le gané en el US Open, en la Arthur Ashe, en sesión nocturna. Es uno de los mejores momentos que he tenido seguro en el tenis".

P. Cuando crecías, ¿alguna vez pensaste en jugar contra Novak, Roger Federer, Rafa Nadal y ganarles?

R: "Me levanté muchas veces muy temprano para ver a Novak en Australia, en Roland Garros, en el US Open y acostarme tarde antes del colegio. Mi mamá decía que me odiaba, pero significaba mucho. Cuando tienes la oportunidad, deseas y sueñas con ganarle porque creciste con eso".

P: ¿Cuándo fue la primera vez que notó que Djokovic estaba teniendo algunas dificultades físicas?

R: "Tenía que mantener mi mente en el momento, en mi juego y en las cosas importantes de mi lado. No podía estar mirando a Novak todo el tiempo. En el quinto set lo vi un poco inseguro, también en el primero tuvo algunos momentos de cansancio, pero es Novak. Es el GOAT. Siempre encuentra la llave para ganar".