Furor en las tiendas de Costco por conseguir la “mejor muestra gratis de la historia”

Ni cereales, ni un nuevo jugo, ni una muestra del recién lanzado sabor del yogur preferido de los niños. La nueva muestra gratis de Costco, que está causando furor en sus clientes, es un rollo gratis de papel higiénico Ultra Soft Premium.

La promo, que sorprendió incluso a los más acostumbrados usuarios de Costco, no tardó en viralizarse en las redes, con usuarios en TikTok y Reddit, comentando sobre el insólito obsequio.

“La muestra más extraña, pero más útil que recibí en Costco”, tituló una usuaria en TikTok, junto a un video donde mostraba el rollo de papel higiénico Ultra Soft Premium de la marca Kirkland, que le dieron en un local de la cadena en Washington debidamente empacado dentro de una bolsa hermética.

La usuaria @farahsfantasyland, que inició la conversación, pudo ver sorprendida como decenas de personas comentaban su hallazgo: “Volvería con diferentes atuendos por más”, le comentó otra usuaria, a lo que ella no dudó en responder: “Mi mamá quería que volviera y pidiera más”.

“Dios mío, pasé y me lo salté porque pensé que solo iba a ser un cuadrado, maldita sea, me hubiera gustado el rollo”, detalló otro usuario y un tercero agregó: “¡Me preguntaba por qué un puñado de personas empujaban sus carritos con solo un rollo de papel higiénico!”. “El sueño pandémico colectivo de Estados Unidos”, concluyó un tiktoker memorioso.

En Reddit, por su parte, también se difundió la noticia y entre bromas y comentarios sobre la calidad del producto, la iniciativa de Costco terminó llamando la atención de muchos usuarios.

“Si esto fuera en 2020, estarías teniendo oro allí mismo”, afirmó un usuario sobre la muestra, recordando nuevamente el furor por el papel higiénico que se vivió en Estados Unidos durante la pandemia de Covid-19. “¿Dónde estaba esto durante el Covid?”, reafirmó otro, marcando la traumática situación que supuso la escasez de Papel hace solo 4 años.

“Ahora entiendo lo que sucedió cuando mi mamá llegó a casa con esa muestra. Estaba tan confundido”, contó un cuarto usuario de Reddit.

Entre idas y vueltas, obviamente, los consejos de ahorro también fueron parte de la conversación, con una usuaria que explicó que además de la muestra gratis, el paquete de 36 rollos del papel, que en la web de Costco se publica a 25 dólares, se puede conseguir en las tiendas por U$S 21.99, como parte de la promo lanzamiento.

La calidad del papel genera debate, aunque la muestra gratis fue un éxito unánime

Sobre la calidad del producto, las opiniones en la web de Costco no son unánimes, si bien el producto está calificado con 5 estrellas, las valoraciones de su calidad generan debates.

“Es fuerte, lo suficientemente suave y muy efectivo”, además de “más ancho que la mayoría de los otros tejidos del mercado”, planteó un consumidor verificado. Aunque otro de la misma categoría detalló: “No sé si cambiaron de fabricante o lo abarataron totalmente, pero esta marca y su papel higiénico son horribles”. “He estado usando Ulta Soft desde 2020, me encantó, pero ahora el paquete ha cambiado y también el papel higiénico, no es tan grueso ni tan suave. No volveré a pedirlo. ¡Por favor, cámbienlo de nuevo!”, solicitó un comprador en otro comentario.

Lo cierto es que mientras el debate sigue, la sorpresa por la muestra gratis no paró de viralizarse.

LA NACION

Temas Agenda EEUU