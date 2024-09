Elecciones EE.UU. 2024: así están las encuestas entre los candidatos hoy, jueves 12 de septiembre

Las primeras encuestas, después del debate del martes 10 de septiembre, muestran a la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, como la ganadora del encuentro. Sin embargo, el republicano Donald Trump sigue firme y mantiene la paridad, pese a que los votantes no quedaron convencidos con su actuación en el National Constitution Center.

New York Post y la agencia Leger realizaron un sondeo rápido en línea, entre el 10 y el 11 de septiembre. Encuestaron a 1174 estadounidenses que votarán o probablemente lo harán en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

Los resultados señalan a la candidata del Partido Republicano como la ganadora del debate, con más del 50% de la preferencia, frente a un 29% del empresario. En tanto, un 13% dijo que ninguno se había destacado por sobre el rival en el enfrentamiento en Filadelfia.

El medio señala que actualmente Harris cuenta con el respaldo del 50% de los posibles votantes, mientras que Trump obtuvo el 47% del apoyo. Solo un 3% dijo que votaría por otra persona.

Trump vs. Harris: qué dicen las encuestas presidenciales

Proyección de las encuestas en EE.UU. al día de hoy. Donald Trump vs. Kamala Harris.

La influencia del debate

El 60% de los encuestados, por el sondeo difundido en el New York Post, describieron el debate como “bueno” y otro 29% le dio una calificación “mala”. La encuesta también evidenció que si Joe Biden hubiera permanecido en la carrera, estaría ocho puntos debajo de Trump, entre quienes probablemente votarán, con un 38% frente a un 46% del líder republicano. Asimismo, solo un 9% señaló que votaría por otra persona y un 6% dijo que, si fuera el caso, no sabría a quién apoyar.

¿Quién ganaría las elecciones de EE.UU. si fueran hoy?

La encuesta nacional de On Point/Red Eagle Politics y SoCal Strategies, que se llevó a cabo entre el 10 al 11 de septiembre, preguntó a 719 posibles votantes por quién votarían si las elecciones presidenciales de 2024 se celebraran hoy. Los resultados mostraron a la vicepresidenta como la ganadora, con tres puntos arriba, con un 48% de las preferencias frente al 45% del expresidente de EE.UU.

Diversas encuestas rápidas, realizadas después del debate del 10 de septiembre, muestran a Kamala Harris como la ganadora del encuentro SAUL LOEB - AFP

Entre los que vieron el debate, el 53% señaló a Harris como la candidata que se impondría las elecciones, mientras que solo el 34% favoreció a Trump. De acuerdo con el sondeo, la ventaja de la demócrata “se sustenta en su fortaleza entre los votantes negros (80-12) y los votantes jóvenes (50-39). Estas son las mejores cifras que cualquier demócrata ha obtenido entre los afroamericanos en una encuesta de SoCal Strategies”, explican.

Con respecto al empresario, indican que lleva una ventaja de apenas ocho puntos (51-43) entre los votantes blancos, una reducción del 13% en comparación con hace cuatro años. La encuesta también muestra que entre los votantes probables, la vicepresidenta ganó el primer debate presidencial por un margen de 42% a 27%; solo un 20% señaló que no vio el debate.

Trump vs. Harris: resultados entre los votantes independientes

La empresa JL Partners, para Daily Mail, encuestó a 800 votantes independientes que vieron el debate del martes. Los resultados de su sondeo dejaron ver a Harris como la ganadora del encuentro. Alrededor del 49% consideró que la vicepresidente tuvo el mejor desempeño, mientras que el 43% indicó que Trump fue el vencedor.

El candidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump, habla durante un debate presidencial Alex Brandon - AP

Sin embargo, los espectadores pensaron que el expresidente obtuvo mejores resultados en temas como economía, fronteras, asuntos exteriores e Israel, mientras que empató con la demócrata en materia de impuestos. En los rubros en los que ella ganó están: aborto, atención médica y democracia. Los espectadores también destacaron que Harris parecía más competente, mentalmente astuta, atenta a los detalles, más genuina y más alegre.

James Johnson, cofundador de JL Partners, empresa que realizó la encuesta de Daily Mail, explicó que “los independientes tienen las llaves de la Casa Blanca y le dieron a la demócrata la victoria”. Sin embargo, advirtió que hay que esperar las próximas encuestas para ver el efecto que el debate tuvo electoralmente.

En ese contexto, Nate Cohn, analista político de The New York Times, precisó que las encuestas flash “no necesariamente reflejan al electorado en general (no todos vieron el debate), pero de todas formas darán forma a la cobertura mediática en los días siguientes”.

