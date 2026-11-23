CrowdStrike, el especialista estadounidense en protección de software para equipos informáticos, anunció la compra de la empresa experta en acceso a sistemas de información Zscaler, valorada en 43.900 millones de dólares, una señal de consolidación en el sector de la ciberseguridad, sacudido por la inteligencia artificial (IA).

La operación se financiará íntegramente en acciones y ofrece una prima del 34% con respecto al precio de cierre de Zscaler del viernes, según un comunicado publicado el lunes.

Al término de la transacción, que los dos grupos esperan finalice entre febrero y julio, los accionistas de CrowdStrike controlarán el 84% del nuevo grupo, mientras que el resto quedará en manos de los de Zscaler.

Esta fusión ocurre en un momento en que las nuevas capacidades de la IA refuerzan las necesidades de ciberseguridad, dado que los modelos pueden detectar y explotar vulnerabilidades de software en un tiempo infinitamente menor que en el pasado.

Las empresas de seguridad informática también deben gestionar el flujo de agentes de IA que contactan con sitios y plataformas para realizar tareas en nombre de los usuarios.

"Hasta ahora, las redes se utilizaban para conectar a personas con destinos", declaró el director ejecutivo de CrowdStrike, George Kurtz, citado en el comunicado. "Hoy están dando a los agentes acceso a datos".

Kurtz ve en la adquisición de Zscaler la oportunidad de crear "la mayor empresa de seguridad de IA del mundo".

CrowdStrike y Zscaler ya eran socios desde hace varios años y ofrecían productos conjuntos a sus clientes.