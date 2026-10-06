Ganador del Nobel Halzen dice que por fin han terminado los octubres decepcionantes

El físico belga Francis Halzen tiene una impresionante lista de reconocimientos académicos, pero cada octubre, cuando llegaba la época del Premio Nobel, el hecho de no conseguir el galardón más importante de todos lo dejaba decepcionado, admite.

"Es un gran alivio para mí, porque esto no fue del todo inesperado", dijo el martes en una rueda de prensa en la Universidad de Wisconsin–Madison, donde es profesor.

Habló por videoconferencia desde la habitación de un hotel en Italia, donde asistía a una reunión científica.

"En esta época del año siempre me sentía miserable porque no ganaba el premio, y pensaba (...) que era terrible para mis colaboradores, que se lo merecían tanto, y que decepcionaba a toda la colaboración de IceCube cada octubre", añadió. "Así que ese problema por fin está resuelto. Estoy muy agradecido por eso".

Este investigador de 82 años es la mente detrás del Observatorio de Neutrinos IceCube, un telescopio incrustado en un kilómetro cúbico de hielo antártico que detecta neutrinos, partículas con casi nada de masa que rara vez interactúan con otras formas de materia.

Halzen, que creció en Bélgica, rindió un sentido homenaje a las aproximadamente 450 personas de más de una decena de países que han contribuido a convertir en realidad una idea que concibió a finales de la década de 1980.

"La UW (su universidad) asumió riesgos increíbles con este proyecto", dijo. "Teníamos varios hitos que debíamos superar, y en cada uno de ellos este proyecto podría haber fracasado".

También agradeció a la National Science Foundation (NSF) por apostar por el proyecto. Eso "en retrospectiva, me asombra; no estoy seguro de que esto pudiera suceder hoy, pero sucedió, y tuvimos mucha suerte".

El gobierno del presidente Donald Trump ha pedido profundos recortes a la NSF, la agencia estadounidense que financia la investigación fundamental, y le ha ordenado centrarse en las prioridades tecnológicas de la administración.

Antes de Halzen, físicos ya habían propuesto que el agua podía capturar neutrinos procedentes del espacio: cuando un neutrino impacta contra un núcleo atómico, produce una partícula cargada que viaja en la misma dirección y emite luz azul, que puede detectarse porque el agua es transparente.

El gran salto de Halzen fue utilizar hielo en su lugar: a diferencia del agua líquida, no se ve perturbado por seres vivos y su oscuridad permanece constante a gran profundidad.

Lograr que funcionara fue una lucha, pero las primeras imágenes de neutrinos, captadas por un precursor de IceCube, fueron "la mayor emoción que he sentido jamás con respecto a este proyecto", dijo.

"Fue simplemente increíble. Fue el hecho de que podíamos hacer que esto funcionara", recordó.

IceCube está plenamente operativo desde 2011 y ha detectado neutrinos de alta energía procedentes de una galaxia distante en la dirección de la constelación de Orión, así como de la Vía Láctea.