Ganó 11.500 dólares en el casino, pero un detalle en su documento de identificación lo dejó sin el premio: “Me metieron miedo”

La familia de Rosario López vivió momentos de tensión en un casino de Fresno, California, luego de ser amenazados por los empleados del lugar con llamar a la policía. Una tarde que estaba planeada para divertir a la familia terminó en una anécdota que difícilmente olvidarán porque, en lugar de cobrar un atractivo premio, salió huyendo ante una posible represalia por errores en los filtros de revisión del establecimiento.

El joven hispano de 19 años ingresó al casino sin que los encargados de los filtros de seguridad solicitaran su identificación y después de jugar durante 20 minutos en una máquina de dólar, se llevó una grata sorpresa al ganar un premio que rondaba los 11.500 dólares. La emoción duró poco porque cuando quiso cobrar el premio: se topó con un grave impedimento que le hicieron ver los responsables del lugar. Es que Rosario es menor de edad, bajo las leyes estadounidenses en ciertas circunstancias definidas por el estado, y más allá de ser un obstáculo para ganar, su permanencia en la zona de juegos del casino está contra la ley.

Las leyes sobre la permisividad para apostar e ingresar a los casinos en Estados Unidos dependen de cada estado, en California el ingreso a las zonas de juego en los casinos es a partir de los 21 años Archivo

Sin embargo, la familia no aceptó la negativa de manera inmediata y protestó con los empleados, quienes solicitaron apoyo de las autoridades locales para terminar con la disputa. Al lugar llegó el titular de la Oficina del Alguacil del Condado de Fresno y, aunque buscó hablar con el papá de Rosario, no pudieron comunicarse porque el señor no hablaba inglés. A pesar de la intervención, fue difícil que llegaran a un acuerdo y el casino solo le devolvió 400 dólares que tenía de crédito en la máquina.

La discusión llegó tan lejos que el personal los amenazó para que se fueran: “Me dijeron que si no me iba a donde venden alimentos y comida o si no me retiraba del casino me iban a llevar arrestado”, contó Rosario a Univisión, quien se sintió juzgado como “el malo” y temió que un arresto pudiera afectar en su futuro, por lo que decidió irse con las manos vacías y la pena de una exhibición en un sitio público: “Me quisieron meter miedo como para que me fuera, yo creo que si hubiera seguido peleando ahí, sí me lo habrían dado porque a lo mejor no les conviene que haga tanto alboroto”.

Un empleado realiza un juego de ruleta en el casino Bally's de Atlantic City, Nueva Jersey. el 23 de junio de 2021. (AP Foto/Wayne Parry)

Lamentablemente para Rosario López, aunque en California es posible apostar en ciertos lugares y participar en algunos juegos de azar desde los 18 años, son pocos los casinos que admiten el ingreso de personas menores de 21 años y, por lo tanto, cobrar premios. Aun así, el joven declaró a Univisión que consultará con un abogado si el establecimiento actuó conforme a la ley o si se trató de una injusticia.

El caso ha generado indignación en algunos usuarios que en Facebook señalan a los encargados del casino como racistas. “Si no tenía edad para recibir, por qué lo dejaron entrar, ahí también deberían pedir identificación. Solo porque les conviene quedarse el dinero”, escribió otra persona. Mientras que otros defendieron la decisión del casino porque así lo marca la ley.