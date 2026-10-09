Garrett Mitchell ya sano muestra con los Cerveceros lo que puede tras perderse playoffs 2025

MILWAUKEE (AP) — Garrett Mitchell pasó sus primeras cuatro temporadas en las Grandes Ligas luchando contra las lesiones, incluido un problema en el hombro que le impidió sumarse a la marcha de los Cerveceros de Milwaukee en los playoffs el año pasado.

Finalmente sano durante un año completo, Mitchell está desempeñando un papel vital en el impulso de los Cerveceros por su primer título de la Serie Mundial.

Mitchell, de 28 años, fue el mejor jugador sobre el terreno en la victoria de Milwaukee el miércoles, con la que aseguró el título de la Serie Divisional de la Liga Nacional (NL) ante los Padres de San Diego. Creó un momento imborrable en la historia de los Brewers en la octava entrada al atrapar en la pared del jardín central un elevado de Manny Machado antes de que llegara a las gradas y se convirtiera en un jonrón del empate.

El exastro de UCLA, originario de Orange, California, está ansioso por ayudar a los Brewers en su revancha de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra los Los Angeles Dodgers, campeones defensores de la Serie Mundial por segundo año consecutivo, que barrieron a Milwaukee el año pasado. La serie al mejor de siete comienza la noche del domingo en Milwaukee.

“Creo que tenemos un tipo diferente de confianza y de fe en nosotros mismos como equipo. Es como una confianza tranquila, sutil. No es para presumir”, manifestó Mitchell mientras los Cerveceros celebraban el título de la NLDS.

Una gran diferencia en esta revancha es que los Cerveceros cuentan con Mitchell en la alineación. El año pasado, Mitchell disputó apenas 25 juegos antes de someterse a una cirugía de hombro que puso fin a su temporada.

Mitchell no jugó más de 69 partidos en ninguno de sus primeros cuatro años en las mayores, mientras lidiaba con diversas lesiones que incluyeron problemas en el hombro, el oblicuo y un dedo.

Los 145 juegos de temporada regular en los que participó con Milwaukee esta campaña superaron su total combinado de 2022-25 (141). Mitchell bateó para .262 con un porcentaje de embasarse de .354, 11 jonrones, 65 carreras impulsadas y 14 robos.

En la victoria 3-1 de Milwaukee en el Juego 4 de la NLDS en San Diego, Mitchell se fue de 4-2. Conectó un triple y anotó la carrera de la ventaja en la quinta entrada antes de preservar la delantera de los Cerveceros con su notable atrapada en la pared.

El mánager de los Cerveceros, Pat Murphy, comentó antes de la postemporada: “Ha estado fenomenal, y nadie podría haber predicho esto tampoco. Cuando miras a nuestro equipo, quizá la razón por la que no nos eligieron desde el principio para tener tanto éxito en la temporada regular fue por la incógnita con Mitchell. Básicamente había estado lesionado durante cuatro años”.

Mitchell ya había mostrado destellos en el pasado de lo que podía hacer cuando estaba sano.

Registró un WAR de 2,1 (victorias sobre el reemplazo) pese a jugar solo 69 partidos en 2024. Conectó un jonrón de dos carreras para romper el empate en la octava entrada de una victoria 5-3 en el Juego 2 sobre los Mets de Nueva York en la Serie de Comodines de la NL ese año. Tiene un OPS de .860 en seis juegos de playoffs en su carrera.

“Obviamente todo el mundo sabía que era un jugador súper talentoso que podía hacerlo todo en un campo de béisbol. Creo que la gente pudo ver eso este año con él ahí afuera, qué tipo de aportes ha hecho a nuestro equipo”, señaló el bateador designado y capitán de los Cerveceros, Christian Yelich.

Mitchell ya ha enfrentado este tipo de adversidad antes.

Le diagnosticaron diabetes tipo 1 a los nueve años. A medida que se convirtió en un prospecto con nivel para ser seleccionado en la primera ronda del draft, Mitchell recuerda haber escuchado preguntas sobre si su condición de diabético afectaría su capacidad para soportar el desgaste de una larga temporada de béisbol.

“En mi mente lo tomé más como una especie de falta de respeto. Si conoces a la persona, si conoces al jugador, si me ves jugar, eso no es lo que creo que te preocupe, porque lo he manejado durante tanto tiempo como lo he hecho”, expresó Mitchell.

Mitchell creció viendo resúmenes del jardinero Sam Fuld, quien jugó en las mayores de 2007 a 2015 mientras lidiaba con diabetes tipo 1. Yelich valoró la oportunidad de comunicarse con él cuando estaba en la preparatoria.

Ahora devuelve el gesto al intentar dar ejemplo a otros jóvenes atletas con situaciones de salud similares.

“Solo intento mostrar que, sin importar qué obstáculos tengas en el camino y lo que te arrojen en la vida, si confías y crees en ti mismo, en realidad nada puede detenerte”, afirmó.

Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP