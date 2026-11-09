Gauff sobrevive a Pegula en un duelo de alto voltaje en las WTA Finals

La estrella estadounidense Coco Gauff arrancó este domingo con una trabajada victoria su participación en las WTA Finals al derrotar a su compatriota Jessica Pegula por 6-4, 6-7 (5/7) y 6-2 en partido del Grupo 1, disputado en Indian Wells.

Campeona del Abierto de Estados Unidos de 2023 y de Roland Garros en 2025, Gauff llegó a estar abajo 5-1 en el segundo set, pero salvó tres puntos de manga en el décimo juego y encadenó cinco juegos consecutivos para colocarse 6-5 arriba.

Pegula reaccionó con fuerza, salvó un punto de partido y mantuvo su servicio en el duodécimo juego para forzar un desempate en el que tomó una ventaja de 5-2 antes de igualar el encuentro.

Gauff recuperó el control en la manga decisiva al adelantarse 3-0 y ya no volvió a ceder la iniciativa. Cerró el triunfo tras dos horas y 39 minutos, cuando Pegula envió un revés más allá de la línea de fondo.

"Me la pasé muy bien", dijo Gauff. "Me tomé un pequeño descanso. Era mi primer partido en como un mes. Jugar un torneo como este sin preparación es algo que nunca había hecho en mi carrera".

"Estoy muy contenta de haber pasado la ronda de hoy. Fue un partido difícil. Duró dos horas y media y siento que cada punto fue... No sé si ustedes estaban conteniendo la respiración, pero yo también, así que estoy feliz de haberlo superado", puntualizó Gauff, de 22 años.

Gauff había dividido sus diez enfrentamientos previos con Pegula y llegaba reforzada tras derrotarla este año en Cincinnati y Wimbledon.

Noskova en carrera

En el otro encuentro inaugural del Grupo 1, la checa Linda Noskova derrotó a la ucraniana Marta Kostyuk por 6-2 y 6-4 para comenzar con victoria su primera participación en las WTA Finals.

Noskova, de 21 años y vigente campeona de Wimbledon, apenas necesitó 86 minutos para imponerse a Kostyuk y mejorar a 3-1 su balance particular frente a la jugadora ucraniana.

Los cuatro enfrentamientos entre ambas tenistas se disputaron este año: Noskova ganó el más reciente en los octavos del Abierto de Estados Unidos y también se impuso en las semifinales de Wimbledon.

Kostyuk había derrotado previamente a la checa camino al título conquistado este año sobre la tierra batida de Madrid.

La número uno mundial y campeona defensora, Elena Rybakina, se retiró el sábado por una infección viral y fue reemplazada en el cuadro por la propia Kostyuk.

Las WTA Finals debían celebrarse inicialmente en Arabia Saudita, pero fueron trasladadas en julio a Indian Wells debido a la situación de inestabilidad generada por el conflicto militar en Oriente Medio.