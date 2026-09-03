George Lucas despliega una galaxia de arte en su nuevo museo de Los Ángeles

El Museo Lucas del Arte Narrativo, que alberga la vasta colección de George Lucas, ofreció este miércoles una primera mirada a su interior con la presencia del legendario cineasta.

El aclamado creador de "La guerra de las galaxias" e "Indiana Jones" dijo que el proyecto le tomó casi 20 años y enfrentó diversos obstáculos.

"Estoy acostumbrado a hacer lo imposible. Esta vez casi quebró mi voluntad", dijo Lucas este miércoles durante la presentación del museo a la prensa.

"Parte del problema es que voy contra corriente. No me gusta hacer las cosas que la gente piensa que pueden hacerse. Me fascina hacer las cosas que la gente dice que no pueden hacerse", comentó.

Lucas, de 82 años, ha definido el museo que erigió junto a su esposa y socia Mellody Hobson, como el "templo del arte del pueblo".

El edificio, que abrirá sus puertas al público el 22 de septiembre, se levantó en lo que antes era un estacionamiento, y al lado de la Universidad del Sur de California, alma máter del cineasta.

Esta conexión personal, además de tratarse de la meca del cine estadounidense, hacía de Los Ángeles el lugar ideal para el proyecto dijo su directora ejecutiva, Tracey Bates, en entrevista con AFP.

Homenaje a ilustradores

Un caza estelar Naboo N-1 amarillo de "Episodio Uno: La amenaza fantasma" (1999) recibe a los visitantes que podrán sumergirse en el universo de "La guerra de las galaxias".

Pero en sus más de 9.300 metros cuadrados de exhibición, el museo trasciende la saga.

Sus más de 30 galerías reúnen piezas de artistas como Banksy, Frida Kahlo, Jacob Lawrence, Charles White y Robert Colescott; trabajos de caricaturistas como Winsor McCay, Jack Kirby y Frank Frazetta; e ilustraciones de Norman Rockwell, Jessie Willcox Smith y N.C. Wyeth.

"El arte narrativo se refiere a historias que son ilustradas. Una historia que puede verse en un cuadro y no necesita explicaciones", explicó Bates.

Lucas sostuvo que le era muy importante rendir homenaje a los ilustradores.

"Una imagen tiene muchísimo poder, y las historias también. Cuando las combinas, esos dos elementos crean una sociedad", dijo.

"Y por eso quería construir esto: porque el arte narrativo crea un grupo de personas con un sistema de creencias común, y ese sistema de creencias común les permite trabajar juntos en lugar de matarse entre sí", comentó.

El aspecto futurista del edificio, coronado y rodeado de jardines, intriga a la gente, opinó Ma Yansong, el arquitecto a cargo del proyecto.

"Algunos dicen que es una nave espacial, otros que es una nube. Despierta la curiosidad de la gente y hace que quieran descubrirlo".

Para Ma se trata de un jardín abierto sobre el cual flotan las galerías, pero particularmente "es un espacio para que la gente se reúna".