Getty Images dejará de cotizar en bolsa como parte de una quiebra preacordada

La empresa estadounidense de fotografía Getty Images anunció el lunes que alcanzó un acuerdo con sus principales acreedores para reestructurar su deuda, retirar a la compañía de la bolsa y acogerse a una quiebra preacordada.

Getty, socia de la AFP junto con varias empresas de medios, informó que miembros de la familia Getty y filiales de Koch Equity Development (KED), el brazo inversor del conglomerado estadounidense Koch, invertirán hasta 533 millones de dólares para reducir el endeudamiento de la compañía.

La empresa indicó que pactó con sus principales grupos de acreedores los términos de una amplia reestructuración financiera.

Getty continuará operando con normalidad durante todo el proceso y contará con hasta 143 millones de dólares en financiación de Koch, además de los recursos que genera su actividad habitual.

"No prevemos consecuencias para los proveedores de contenido, socios comerciales, clientes o empleados en todo el mundo", afirmó la compañía.

Getty planea solicitar la protección del Capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos con un plan de reestructuración ya pactado con sus acreedores, a fin de obtener la aprobación de la justicia.

"La mayoría necesaria de los acreedores se comprometió a votar a favor del plan", indicó Getty, que prevé completar la reestructuración antes de fin de año.

La compañía ya había informado este mes que sus acciones podrían dejar de cotizar en la Bolsa de Nueva York después de que su precio cayera por debajo de un dólar.

Getty registró una pérdida de 206,1 millones de dólares en 2025.