Getty Images se declara en quiebra en EEUU para reestructurar su deuda

La agencia estadounidense de fotografíaGetty Images anunció el miércoles que inició un proceso legal en una corte de quiebras en Estados Unidos, como parte de un plan previsto para reestructurar su deuda y convertirse en entidad privada.

"La compañía lanzó un proceso de solicitud de aprobación formal del plan preacordado de reorganización y, para adoptar el plan de la manera más eficiente, comenzó el proceso legal en la Corte de Quiebras del Distrito de Delaware (...) para algunas de sus entidades estadounidenses", dijo la empresa en un comunicado.

Getty, que tiene alianzas con AFP y otras empresas de medios, reveló este mes que había alcanzado un acuerdo con los principales acreedores y que adoptaría una "insolvencia preacordada".

Bajo el acuerdo, miembros de la Familia Getty y filiales de Koch Equity Development invertirán hasta 533 millones de dólares para pagar su deuda, indicó la empresa.

La compañía dijo el miércoles que espera completar el proceso de reestructuración financiera "para final del año, una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias habituales".

Getty continuará operando normalmente durante el proceso, respaldada por una financiación de hasta 143 millones de dólares del grupo Koch, así como liquidez generada por sus actividades comerciales en curso.

Una vez completada la reestructuración, Getty será una empresa de capital privado, propiedad de los inversores que aportaron el capital, señaló la compañía.

En un documento presentado este mes a las autoridades bursátiles, Getty reveló que había sido notificada sobre planes para excluir sus acciones de la Bolsa de Nueva York, debido a que su cotización había caído por debajo de un dólar.

Getty reportó pérdidas por 206,1 millones de dólares en 2025.