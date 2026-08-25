Gigante de accesorios de golf Callaway se disculpa por publicidad violenta hacia las mujeres

El gigante de ropa y accesorios de golf Callaway presentó una disculpa el martes por un anuncio ahora cancelado en el que se veía a un golfista masculino empujando a una jugadora al suelo cuando ella intentaba tomar su nuevo driver.

El comercial, que se publicó online la semana pasada antes de ser retirado, desató una reacción negativa por su representación de violencia contra las mujeres, provocando llamados a boicotear los productos de Callaway.

Chip Brewer, director ejecutivo de Callaway Golf, dijo en un comunicado el martes que la empresa había iniciado una investigación sobre cómo se aprobó el anuncio, producido por la firma de medios de golf Good Good Golf.

"La semana pasada, Good Good Golf y Callaway publicaron un video para promocionar un driver con ambas marcas", dijo Brewer en el comunicado.

"Aunque el video fue producido por Good Good, fue aprobado por Callaway antes de su publicación. Esa aprobación nunca debería haber sucedido. Se cometieron errores y estamos tomando el asunto muy en serio", agregó.

"Mientras afrontamos las consecuencias de nuestro error y completamos nuestras investigaciones, quiero dejar claro que pedimos sinceras disculpas por el video", afirmó Brewer. "El contenido era inapropiado y no refleja nuestros valores".

El ejecutivo añadió en el comunicado: "Para que quede claro: estamos inequívocamente en contra de la discriminación, la violencia doméstica o cualquier tipo de comportamiento amenazante (...) Les aseguro que aprenderemos de esto y lo haremos mejor".

El anuncio cancelado mostraba al cofundador de Good Good, Garrett Clark, embistiendo y tirando al suelo a la jugadora profesional Alexis Miestowski cuando ella intenta coger su driver, antes de advertirle: "No toques mi nuevo driver".

Good Good Golf, cuya actividad gira en torno a un exitoso canal de YouTube dirigido a atraer a un público más joven al deporte, ya se había disculpado por el controvertido anuncio.

"Publicamos un video en nuestros canales que, en última instancia, mostraba acciones que no se alinean con nuestros valores como marca", señaló Good Good en un comunicado.

"Desde entonces hemos retirado ese contenido. Y pedimos disculpas sinceras. Good Good siempre se ha caracterizado por hacer que el juego del golf sea más inclusivo para todos, y seguiremos asegurando que esa sea nuestra misión de cara al futuro".

Good Good será el patrocinador principal del torneo inaugural del Tour de la PGA en Austin, Texas, en noviembre.

Brian Rolapp, director ejecutivo del Tour de la PGA, dijo el martes que el circuito estaba consternado por el anuncio y por la forma en que Good Good manejó la polémica.

"Creo que lo que vimos fue preocupante y claramente no está alineado con los valores de la PGA. Nos lo tomamos muy en serio", afirmó Rolapp. "Creo que su respuesta inicial fue decepcionante. Fue un poco defensiva y tardía."

"Nos decepcionó lo que vimos", finalizó Rolapp.