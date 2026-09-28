Gigante de IA Nvidia autoriza recompra de acciones récord por US$ 150.000 millones

El gigante estadounidense de los semiconductores Nvidia anunció el lunes que su directorio autorizó una recompra adicional de acciones por 150.000 millones de dólares, un nuevo récord en el mercado.

Sumado a los montos previamente autorizados, el programa general de recompra de la compañía asciende ahora a 235.000 millones de dólares, que Nvidia espera completar para el cierre de su año fiscal 2028.

El anuncio supera ampliamente el récord anterior de Apple, de 110.000 millones de dólares, autorizado en 2024.

Una recompra de acciones ocurre cuando una empresa utiliza efectivo para comprar sus propias acciones a los inversionistas, lo cual reduce el número total de títulos en circulación y, por lo general, impulsa el precio de la acción.

Los mercados recibieron la noticia de forma positiva.

Nvidia sigue como la empresa más valiosa del mundo, con cerca de 5,6 billones de dólares de capitalización bursátil, una ventaja abrumadora sobre Apple, que ocupa el segundo lugar con 4,9 billones de dólares.

Las acciones de Nvidia subieron más de 3% en la apertura del mercado y se mantenía por encima de 2% de alza a media mañana.

La compañía también está utilizando su liquidez para invertir en empresas de inteligencia artificial y para otorgar préstamos a sus principales clientes, reforzando así su posición dominante en la industria.