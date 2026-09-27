Gilberto Mora estrena el 10 de México y salva el debut de Rafa Márquez ante Colombia

A sus 17 años, el talentoso mediocampista Gilberto Mora vistió por primera vez la camiseta número 10 de la selección mexicana y marcó el gol que rescató el empate 1-1 ante Colombia el sábado, en el inicio de la era del director técnico Rafael Márquez.

Morita, quien fue el jugador más joven en la pasada Copa del Mundo 2026, firmó su primer gol con el Tri en el estadio M&T Bank en Baltimore.

México nunca había jugado en esta ciudad estadounidense, pero en este partido contra Colombia convocó a 67.000 espectadores, en su mayoría mexicanos, que quedaron cautivados con la actuación de Mora como orquestador y definidor.

Al minuto 62 de su partido número 14 con la selección azteca, Mora lució su habilidad con un quiebre en el área ante Jhon Lucumí, experimentado defensor del Juventus, para luego fusilar al portero Álvaro Montero.

Colombia se había puesto en ventaja a los 10 minutos en su primer avance.

Richard Ríos se agregó al ataque por el costado derecho y, tras eludir al mexicano Luis Chávez, mandó un servicio al área que Suárez convirtió en gol con un remate de cabeza.

- Hormiga, dos balones a los palos -

La primera alineación mexicana con Rafa Márquez al mando fue prácticamente una continuación de las oncenas presentadas por su antecesor Javier Aguirre en el Mundial 2026 con algunos matices, además presentar a Morita con el 10.

El delantero Armando "La Hormiga" González, recién fichado por Olympiacos griego, apareció como titular ante la ausencia por lesión de Raúl Jiménez.

También se dio el regreso del extremo Hirving "El Chucky" Lozano tras 10 meses de ausencia.

México fue sorprendido por el tempranero gol de Suárez, aun así pudo haberse ido al descanso con el empate, pero estrelló tres balones en los palos.

A los 32 minutos, Roberto Alvarado mandó un disparo a la base del poste izquierdo y en el rebote González mandó un testarazo al travesaño.

La Hormiga González volvió a cimbrar el arco a los 35 minutos.

- Orozco y Viveros debutaron con Colombia -

Por Colombia, Néstor Lorenzo también presentó de inicio a 10 elementos que estuvieron en el Mundial, a pesar de haber confeccionado una convocatoria con 15 caras nuevas.

La única novedad en el once titular fue Álvaro Angulo, lateral izquierdo de los Pumas de México.

La camiseta colombiana número 10 también tuvo nuevo dueño: Jhon Arias. El jugador del Palmeiras heredó el emblemático jersey que entregó el astro James Rodríguez, quien 11 días atrás anunció su despedida de la selección.

Colombia hizo gala de su técnica y velocidad en el primer tiempo, pero vino a menos, y permitió el empate mexicano.

Lorenzo ejecutó los cambios en su alineación y Colombia despertó, aprovechando también que Mora salió del partido inmediatamente después del gol.

Jáminton Campaz, extremo del Rosario Central, inquietó al equipo mexicano, al igual que Kevin Viveros.

Viveros, delantero del Athletico Paranaense, hizo su debut con la selección colombiana en este partido, a los 26 años.

Lorenzo también debutó a Matías Orozco, promesa de 18 años, que se desempeña como pivote en el Castellón de la segunda división española.

El partido se emparejó en la recta final y terminó con algunos empujones.

Colombia alargó a cinco su racha de partidos sin perder ante México: cuatro victorias y un empate.

El martes, en la continuación de la fecha FIFA, México enfrentará a Perú. Colombia se medirá con Paraguay el viernes. Ambos partidos se jugarán en Nueva Jersey.