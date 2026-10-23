Gilgeous-Alexander culmina racha histórica en triunfo de Thunder sobre Nuggets

El canadiense Shai Gilgeous-Alexander le puso final a una racha de 141 partidos anotando por lo menos 20 puntos en la victoria 96-84 del Oklahoma City Thunder sobre los Denver Nuggets este jueves en el Paycom Center (Oklahoma City).

La racha que inició el 30 de octubre del 2024 y que marca un nuevo precedente en la historia de la NBA, culmina en el segundo partido de la temporada 2026-27 para el Thunder.

"Tiros que normalmente entran, hoy no lo hicieron", dijo el entrenador, Mark Daigneault. "Él me pidió salir del partido al final, muestra la clase y perspectiva que tiene".

"De todas las cosas que admiro de Shai, este es uno de los mejores momentos, es clase como competidor".

El vigente Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA sentenció el partido con un triple a falta de 1:44 por jugar y aunque llevó su cuenta personal a 17 puntos, necesitando una canasta para extender el récord, prefirió salir del partido.

Gilgeous-Alexander, de 28 años, tuvo una efectividad del 32 por ciento desde la cancha anotando en tres de sus once intentos desde la línea de tres.

Pese al mal momento de su principal estrella, OKC logró sacar adelante el partido con Jalen Williams como máximo anotador con 21 puntos, el ala-pívot Chet Holmgren sumó un doble-doble de 12 puntos y 17 rebotes mientras que Ajay Mitchell aportó 12 puntos desde el banco.

"Solamente tratamos de seguir luchando", comentó Ajay Mitchell, quien fue clave en el esfuerzo defensivo con cinco robos. "Sabíamos que nuestra defensa nos iba a sacar adelante en el partido".

"Nuestra presión fue muy buena, trabajamos juntos y no les permitimos sentirse cómodos en la duela".

Por los Nuggets, el serbio Nikola Jokic tuvo una de sus peores noches en la NBA con 13 puntos, siete rebotes y cinco asistencias.

Denver anotó 36 puntos en el segundo tiempo, Cameron Johnson (5), Christian Braun (7) y Jamal Murray (6), todos del quinteto titular, terminaron por debajo de los diez puntos.

-LeBron y los Sixers triunfan en casa-

Los Philadelphia 76ers lograron superar un déficit de 29 puntos para imponerse 114-106 sobre los Cleveland Cavaliers en su primer partido en condición de local con una destacada actuación de LeBron James con 17 puntos y 10 rebotes.

En su primera presentación en el Xfinity Mobile Arena (Filadelfia), James disputó 33 minutos siendo el líder en rebotes y el cuarto mejor anotador del equipo.

Tyrese Maxey con 32 puntos y el centro camerunés Joel Embiid con 24 lideraron el camino en puntos mientras que Jaylen Brown aportó 21 unidades consagrando una victoria en base al poderío de su quinteto inicial.

"No estábamos jugando con fuerza y eso era mi culpa", dijo Brown al finalizar el partido. "Todo cambió en la segunda parte y hemos visto los resultados".

"Este es un gran ejemplo de cómo manejar la adversidad, hemos estado abajo por 29 puntos y respondimos".

Donovan Mitchell completó un doble-doble de 32 puntos y 10 rebotes para los Cavs mientras que James Harden, en su temporada 18 en la NBA, conectó tres de sus seis intentos de larga distancia en ruta a 16 puntos.

Los Sixers ganan su partido inaugural en casa con su mayor remontada en 30 años.