Gilgeous-Alexander lidera al Thunder; los Grizzlies pierden el invicto en la NBA

El astro canadiense Shai Gilgeous-Alexander llevó a Oklahoma City Thunder a cortar una racha de dos derrotas al hilo este lunes en la NBA, donde cayó el último invicto, Memphis Grizzlies.

A continuación las escenas más destacadas de la jornada en la liga norteamericana de básquetbol:

- SGA se pone al Thunder al hombro -

Shai Gilgeous-Alexander se desbordó con 43 puntos para liderar la victoria de Oklahoma City Thunder de visita ante los Cleveland Cavaliers por 117-112, que de esta manera volvió a la senda del triunfo tras dos caídas consecutivas

El Thunder había quedado tambaleando tras sufrir una oleada de lesiones seguida de dos derrotas al hilo por 20 puntos antes del choque de este lunes contra los finalistas de la Conferencia Este de la temporada pasada.

Una actuación sublime de SGA, dos veces vigente Jugador Más Valioso de la NBA, llevó al Thunder a un triunfo que refuerza su moral en partido jugado en el Rocket Arena de Cleveland.

Los 43 puntos de Gilgeous-Alexander llegaron con un 14 de 35 en tiros de campo, con cuatro triples y ocho asistencias.

Oklahoma City, que no pudo contar con tres titulares —Chet Holmgren, Jalen Williams y Cason Wallace—, también se vio impulsado por los 20 puntos de Ajay Mitchell y los 12 de Kenrich Williams.

Los tantos de Cleveland estuvieron más repartidos, con siete jugadores alcanzando la decena, incluidos Donovan Mitchell y Meleek Thomas con 17 cada uno.

"Nunca sabes lo que el futuro te depara y lo único que puedes hacer es jugar las cartas que te tocan, eso es lo que intentamos hacer", dijo Gilgeous-Alexander sobre la respuesta del Thunder a su crisis de lesiones.

"Sea lo que sea que el partido necesite, intentamos jugar al máximo de nuestras posibilidades y salir con la W (victoria). Y esta noche lo hicimos", añadió el fenómeno canadiense.

- Sin equipos invictos -

La victoria de Oklahoma City, que lo coloca con un balance de 4-2, abrió una nutrida jornada en la NBA, ya que la liga se prepara para tomarse un día de descanso el martes debido a las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.

El último invicto de la recién iniciada temporada cayó este lunes: los Memphis Grizzlies sufrieron una sorprendente derrota en casa por 135-134 en la prórroga a manos de los New Orleans Pelicans.

Ty Jerome lideró una emocionante remontada final de Memphis con 15 puntos en el último cuarto para enviar el partido a la prórroga, pero la reacción de los Grizzlies se quedó corta.

- Los Sixers de LeBron dominan en el Este -

Los Philadelphia 76ers de LeBron James mejoraron su marca a 7-1 para mantenerse en la cima de la Conferencia Este al vencer 126-107 a los Chicago Bulls.

Tyrese Maxey anotó 26 puntos y Jaylen Brown añadió 25 para guiar a los Sixers a su cuarto triunfo consecutivo. V.J. Edgecombe anotó 21 puntos y LeBron y Joel Embiid aportaron 15 tantos cada uno.

Los vigentes campeones de la NBA, los New York Knicks, mejoraron a 3-4 con una victoria por 103-90 sobre los Brooklyn Nets en el Madison Square Garden.

Landry Shamet lideró a los Knicks con 22 puntos saliendo desde la banca, mientras que Jalen Brunson sumó 19 tantos, incluidos cuatro triples.

La actuación de 33 puntos de Cade Cunningham ayudó a los Detroit Pistons a colocarse 6-1 con una paliza 124-91 a los Charlotte Hornets.

Los Washington Wizards, por su lado, vencieron a Orlando Magic a domicilio por 103-94 y los Atlanta Hawks se sitúan 4-4 tras su victoria por 108-104 sobre los Indiana Pacers.