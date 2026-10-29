Gobernador de Alaska ordena investigar caso de dos candidatos al Senado con idéntico nombre

El gobernador de Alaska ordenó investigar porqué hay dos candidatos homónimos en las boletas electorales del estado, de cara a las legislativas de medio mandato de Estados Unidos, tras acusaciones de que los demócratas buscaron un aspirante con un nombre idéntico al del cabeza de lista republicano.

Dan J. Sullivan, el candidato demócrata, es un maestro jubilado de una remota comunidad pesquera, que acompaña en la boleta a la candidata a senadora de su partido, Mary Peltola.

Peltola es la directa rival de Dan S. Sullivan, el actual senador republicano por Alaska, que busca un tercer mandato.

En Alaska los votantes pueden colocar a sus candidatos en las boletas por orden de preferencia (hasta cuatro opciones), lo que podría hacer que erróneamente señalen el nombre del demócrata, restando así votos al Sullivan republicano.

El demócrata pidió expresamente a las autoridades electorales inscribirse como "Dan Sullivan", sin definir su afiliación política, lo que podría incrementar la confusión, según .

El diario New York Times reveló que el Sullivan demócrata fue elegido precisamente porque su nombre es idéntico al de su contrincante.

El gobernador Mike Dunleavy, republicano, calificó el supuesto reclutamiento de ese "candidato señuelo" como un intento de "confundir deliberadamente a los votantes y desviar sus votos".

En una publicación en X el miércoles por la noche, Dunleavy dijo que ordenaba al Departamento de Seguridad Pública estatal investigar "si este plan violó las leyes de Alaska y si corresponde presentar cargos penales o acciones civiles".

El Departamento de Justicia federal, del gobierno de Donald Trump, ya había anunciado una investigación.

El New York Times informó el miércoles que asesores de la candidata demócrata al Senado Mary Peltola habían reclutado en secreto candidatos señuelo.

Trump exigió el miércoles que Peltola y el hombre al que llamó el "Dan Sullivan FALSO" fueran retirados de la papeleta electoral. "Para mí, eso es fraude electoral en el máximo grado", afirmó.

Daniel J. Sullivan ha dicho que entró a la contienda por el Senado por propia voluntad.

La exdirectora de campaña de Peltola, Elisa Rios, señaló al New York Times que la candidata estaba "definitivamente al tanto" del proyecto, pero no participó directamente.

En junio, la Corte Suprema de Alaska confirmó el derecho del maestro jubilado a presentarse, rechazando los esfuerzos de los republicanos por retirarlo de la papeleta.