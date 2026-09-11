Gobernador de California firma leyes para limitar riesgos de las redes sociales en los niños

El gobernador de California firmó el jueves más de 12 leyes que abordan diversos aspectos de la seguridad de los niños en internet, entre ellas una que prohíbe a las redes sociales ofrecer funciones adictivas a los menores de 16 años.

Gavin Newsom describió estas nuevas restricciones como "mejores" que una prohibición australiana pionera en este campo que afecta a todos los usuarios en ese rango de edad.

"Esto es diferente de lo que hizo Australia", defendió Newsom.

"Se trata de abordar realmente el problema, el desplazamiento infinito ("scrolling"), los algoritmos. Se trata de abordar la cuestión de fondo en torno a la ingeniería. Si se aborda eso, entonces la cuestión de la edad no es el tema esencial", señaló.

La legislación de Australia entró en vigor en diciembre, y los primeros informes han mostrado que no ha sido eficaz para impedir que niños y adolescentes utilicen las redes sociales.

Si bien la nueva ley de California se dirige a usuarios menores de 16 años, no exige una prohibición total para ese grupo poblacional.

En lugar de ello, define las funciones "adictivas" como aquellas que son "psicológicamente explotadoras" y prohíbe a las redes sociales ofrecer a los niños funciones como el desplazamiento infinito, las recomendaciones algorítmicas y la reproducción automática.

Meta, propietaria de Facebook e Instagram, ya aceptó en agosto aplicar un enfoque similar como parte de un acuerdo con California y decenas de otros estados de EE.UU.

La compañía enfrentó un juicio por supuestamente infringir varias leyes estatales y federales relacionadas con la privacidad infantil y la protección del consumidor.

La empresa está comprometida con ofrecer a los adolescentes experiencias seguras y apropiadas para su edad en Facebook e Instagram, "todo con las salvaguardias adecuadas", dijo el jueves a la AFP un portavoz de Meta en un comunicado.

Snapchat, TikTok y YouTube, esta última propiedad de Google, no respondieron a solicitudes de comentarios.

Otras de las leyes firmadas por Newsom incluyen normas sobre chatbots, verificación de edad, contenido de abuso sexual infantil y el uso de la tecnología en las escuelas.