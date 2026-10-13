Gobernadora de la Fed no estará disponible para audiencia ordenada por Trump, dice su abogado

La gobernadora de la Reserva Federal de Estados Unidos, Lisa Cook, estará demasiado ocupada y no disponible para asistir a una audiencia ordenada por el presidente Donald Trump sobre presuntas irregularidades hipotecarias, dijo el martes su abogado.

Cook cumplirá funciones oficiales en reuniones sobre política financiera y monetaria en Europa el 5 de noviembre, la fecha propuesta para una audiencia presencial que representa un renovado intento de Trump por destituirla del banco central estadounidense.

"En consecuencia, no puede asistir a ninguna audiencia en esa fecha", señaló su abogado Abbe Lowell en una carta a la Casa Blanca.

La fecha más temprana en la que podría celebrarse una audiencia, dijo, será después de la reunión de política monetaria de la Fed prevista para el 8 y 9 de diciembre.

La carta de Lowell surge días después de que el mandatario republicano anunciara que había creado una comisión para investigar a Cook por supuesto fraude inmobiliario.

"Tenemos serias preocupaciones sobre la objetividad y la idoneidad del comité para la función que se le ha asignado", indicó además el abogado.

Entre los miembros del comité convocado por Trump figura su principal asesor económico, Kevin Hassett.

Lowell apuntó que Hassett ya ha "insinuado públicamente" que Trump tiene "motivos" para destituir a Cook y que intentó presionarla para que se tomara una licencia hace un año.

Hace unos meses la Corte Suprema bloqueó la destitución de Cook ordenada por Trump.

Era la primera vez en los 113 años de historia de la Fed que un presidente tomaba una medida de ese tipo contra uno de los miembros de la institución encargada de fijar la política económica de Estados Unidos.

El alto tribunal consideró que la gobernadora de la Fed no fue notificada de su cese ni se le dio la oportunidad de defenderse de las acusaciones en su contra.