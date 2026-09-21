Grandes cadenas de TV de EE.UU. suspenden cobertura conjunta de Trump en apoyo a CNN

Las principales cadenas televisivas estadounidenses anunciaron este lunes que suspendían la cobertura conjunta de las actividades del presidente Donald Trump en apoyo de CNN, vetada de la Casa Blanca por el mandatario.

Las emisoras CBS, ABC, NBC y Fox anunciaron que dejarán de cubrir por turnos las actividades públicas del presidente, como hacían junto a CNN.

Esa filmación de forma conjunta se conoce en inglés como "pool", en la que el medio asignado luego comparte el material con el resto de medios de comunicación.

CNN, así como la cadena televisiva Ms now y el sitio web de noticias Politico, fueron vetados el viernes por Trump, que acusa a esos tres medios de difundir "noticias falsas".

Esa prohibición, que Trump ya ha intentado en el pasado sin éxito con diversos medios de comunicación y periodistas, fue cuestionada ante la justicia este lunes por esos tres medios.

El veto de Trump provocó críticas de asociaciones periodísticas dentro y fuera de Estados Unidos.

La libertad de prensa es protegida por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.