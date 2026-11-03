Grandes Ligas proponen aplazar la entrada de un límite salarial hasta 2028

Las Grandes Ligas de béisbol propusieron este martes retrasar hasta 2028 la introducción de un tope salarial, un sistema rechazado por los peloteros en las actuales negociaciones para un nuevo convenio laboral.

Para la competición, el aplazamiento facilitaría que los equipos puedan firmar jugadores en el actual mercado de fichajes, que comenzó el lunes.

Podrían hacerlo antes de que expire el convenio vigente, el 1 de diciembre, cuando las Mayores pueden adentrarse en un escenario de paro laboral.

Las Grandes Ligas son la única de las grandes ligas deportivas norteamericanas que opera sin un límite estricto al gasto en sueldos de jugadores, que los dueños de las 30 franquicias quieren instaurar en estas negociaciones.

El sindicato de jugadores (MLBPA) rechaza la medida al estimar que sus representados dejarían de ingresar más de 1.000 millones de dólares en total en los próximos años.

Este martes, Grandes Ligas dio a conocer el sistema que propone para la temporada 2028, que fijaría un gasto máximo para los equipos de 258,2 millones de dólares y un mínimo de 180,2 millones.

Esas cifras son ligeramente superiores a las que había planteado anteriormente, que se quedaban en un tope de 245,3 millones de dólares y un mínimo de 171,2 millones.

"El tope y el piso salarial proyectados para 2028 harían que 12 equipos tuvieran que aumentar sus nóminas en un total de 636 millones de dólares para alcanzar el piso salarial, mientras que otros 8 tendrían que reducirlas en 528 millones para ajustarse al tope salarial", estimó la liga.

"En conjunto, esto supondría un aumento neto de 108 millones en las nóminas", sostuvo en un mensaje en redes sociales.

Fuera de la mesa de negociaciones, los equipos comenzaron a informar de movimientos de plantilla para la temporada 2027.

En una de las operaciones del martes, los Cardenales de San Luis se reforzaron con el lanzador puertorriqueño Eduardo Rivera, por quien enviarán a los Medias Rojas de Boston al pitcher mexicano de ligas menores Juan Carlos García.

Rivera, lanzador zurdo de 23 años, tuvo un récord de 0-1 con efectividad de 6.30 en sus cuatro presentaciones de la pasada campaña, incluyendo tres aperturas.