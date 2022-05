Green Card para Estados Unidos: ¿cómo se renueva o reemplaza una tarjeta de residencia?

Tener actualizada la Green Card o tarjeta de residencia permanente es muy importante, pues es el requisito básico para poder trabajar y vivir en Estados Unidos. Una Green Card caducada puede llevar a varios problemas y olvidar renovarla es más común de lo que se piensa, dado que no es un documento que se utilice todos los días. Sin embargo, ¿qué pasa si caducó hace unos meses y te acabas de dar cuenta? A continuación, todo el proceso.

Llegar a Estados Unidos es el sueño de muchos, uno que requiere varios procesos y trámites cuando se desea que el país se convierta en la residencia permanente. La Green Card es el documento de identificación válido y es la evidencia de que todo está en regla para estar en esa nación.

¿En cuánto tiempo expira una Green Card?

La Green Card en Estados Unidos es el requisito indispensable para trabajar Unsplash

Algunas Green Card no caducan, pero la mayoría son válidas en un periodo de diez años. Sin embargo, aquellos que tienen un estatus de residente permanente condicional deberán estar más atentos a la fecha de expiración, ya que su tarjeta es válida solo por dos años.

Tener esta tarjeta actualizada es vital. Si no es válida, aunque se tenga el documento, se podrían tener problemas para demostrar que se es residente y además afectaría la capacidad de sus portadores para viajar o cumplir los requisitos para trabajar en el país.

Sobre cuándo se debe renovar la Green Card, todos los que la tengan deberán estar pendientes del proceso si su tarjeta de diez años caducó o caducará en los siguientes seis meses.

En el caso de quienes viven en Estados Unidos, pero su comprobante únicamente es válido por dos años, como residente condicional se deberá enviar una solicitud para que se cancelen las condiciones de su residencia en el país antes de que esta tarjeta caduque. El solicitante puede presentar esta petición 90 días antes del vencimiento: si su solicitud se aprueba, entonces le enviarán una tarjeta de residencia permanente, pero que esta vez tendrá una validez de diez años.

¿Qué pasa si la Green Card no tiene fecha de caducidad?

Es necesario estar pendiente de la fecha de expiración de la Green Card Unsplash

Este signo debe ser de alarma, si el residente no encuentra la fecha de caducidad en su tarjeta significa que tiene una versión muy antigua. La mayoría de estas ya no son válidas. Entonces, si en la tarjeta no aparece de una forma legible la fecha, lo mejor será enviar cuanto antes una solicitud para renovarla.

El reemplazo de la Green Card

En el caso de los que desean cambiar o modificar cualquier información contenida en su tarjeta de residencia permanente o si esta se les perdió, se la robaron o se dañó, así como si el solicitante adquirió la residencia permanente antes de cumplir 14 años, debe reemplazarla. En este último caso, tendrá que ser tan pronto cumpla los 14 años.

¿Cómo hacer el reemplazo de la Green Card?

Si se desea solicitar tanto la renovación como el reemplazo de la tarjeta de residencia permanente en Estados Unidos, se puede usar el formulario I-90 que se encuentra disponible en el sitio oficial: www.uscis. gov/espanol.