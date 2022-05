Green Card para Estados Unidos: guía para sacar la ciudadanía del país norteamericano

Un ciudadano estadounidense es una persona que nació en Estados Unidos o un extranjero que obtuvo su ciudadanía a través de un proceso. Hay dos formas de conseguirla: la primera es por nacimiento, a través de los padres, y la segunda por naturalización. En cada caso, el trámite es distinto y la agencia en la que se desarrolla es el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis).

En el proceso por naturalización, el solicitante debe reunir primero algunos requisitos: completar la solicitud, asistir a una entrevista y aprobar el examen de inglés y civismo, luego deberá hacer un juramento de lealtad y, si aprueba, recibirá su certificado.

¿Cuánto cuesta el formulario N-400?

El formulario N-400 se deberá llenar si se desea obtener la ciudadanía por naturalización Unsplash

El precio del formulario N-400 de naturalización es de 725 dólares y, en caso de quienes perciben un salario muy bajo, de 405 dólares. Las opciones de bajo costo necesitan de la presentación de un trámite por separado.

Los requisitos de elegibilidad para la ciudadanía estadounidense son los siguientes:

Tener al menos dieciocho años de edad.

Tener la residencia permanente (Green Card).

Ser residente permanente y haber estado físicamente en Estados Unidos durante al menos cinco años al momento de la solicitud.

Buenos antecedentes morales.

Llenar el formulario N-400

Se debe presentar la solicitud del formulario de naturalización N-400: imprimirlo, llenarlo y enviarlo por correo con la documentación y el pago de trámite al centro de servicio.

Huellas dactilares

Posteriormente, el Uscis revisará la solicitud y programará la cita para tomar las huellas dactilares.

Entrevista y examen

Este es el proceso más importante, el solicitante deberá asistir a la entrevista y presentar el examen de naturalización. Es el paso final para obtener la ciudadanía estadounidense.

¿Cómo es la entrevista para obtener la ciudadanía estadounidense?

Un oficial de inmigración se presentará en la cita y pasará al interesado a la sala de entrevistas. Puede hacer las siguientes preguntas:

How are you? (¿Cómo estás?), Did you have any trouble getting here? (¿Tuviste dificultades para llegar?), How’s the weather? (¿Qué tal está el tiempo?). Esto podría interpretarse como una prueba de conocimientos en el idioma, muchos recomiendan practicar frases cortas.

Posteriormente, seguirá el juramento para asegurarse de que el solicitante sea sincero en todo momento.

“¿Juras o afirmas que las declaraciones que darás hoy son verdad, solo la verdad y nada más que la verdad?”, preguntará el agente. El interesado deberá levantar su mano derecha y contestar. “I do”.

Verificación del Formulario N-400

En el examen, el oficial verificará que la información sea verdadera y la comparará con la proporcionada en el formulario N-400. Puede preguntar lo siguiente:

¿Has cometido alguna vez un delito?

¿Tienes antecedentes penales?

¿Cumples con tus obligaciones fiscales?

Algo que el solicitante debe tener en cuenta es que el oficial estará poniendo a prueba en todo momento el dominio del inglés. Si no se comprende del todo, se pueden usar expresiones como: “I’m a bit nervous, will you repeat the question, please?” Una vez que termine esta entrevista, el oficial pedirá firmar los documentos.

La entrevista y el examen son de los pasos más importantes en el proceso de la ciudadanía estadounidense Unsplash

Examen cívico y de escritura

Esta prueba está compuesta de dos partes: la primera son 100 preguntas de historia y Gobierno de Estados Unidos. El oficial hará diez de esas 100 preguntas y para aprobar se deberán responder correctamente seis de esas diez.

También está la prueba de inglés que consta de conversación, lectura y escritura. La primera será determinada en la entrevista, la segunda se iniciará cuando el oficial pida leer una o dos oraciones en inglés y la de escritura constará de escribir tres oraciones.

El sustentante deberá comprobar que tiene dominio del idioma inglés en su proceso para tramitar la ciudadanía Unsplash

Las preguntas “Have you ever” en el examen de ciudadanía

Las preguntas conocidas como “have you ever” son las más comunes. Muchos se confunden y responden con “sí”, pero debería ser “no” cuando se trata de algunas como la siguiente: Have you ever claimed to be a U.S. Citizen?

Ceremonia de juramentación

Si se aprueba, recibirá una notificación para asistir a la ceremonia del juramento, donde recibirá su certificado. La duración del proceso para obtener la ciudadanía varía en cada caso.

¿Cómo obtener más información para tramitar la ciudadanía estadounidense?

Se puede llamar al Centro Nacional de Atención al Cliente de USCIS (al 1-800-375-5283 2 para español), 1-800-767-1833 (TTY, para personas con problemas auditivos). También consultar el sitio https://www.uscis.gov/es/ciudadania/aprenda-sobre-ciudadania/preguntas-mas-frecuentes para más detalles.