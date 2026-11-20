El francés Antoine Griezmann se quedará sin jugar los playoffs de la liga norteamericana (MLS) tras la derrota del jueves de su Orlando City en la repesca frente al FC Cincinnati por 3-1.

Orlando, que jugaba el repechaje como local, se adelantó en el marcador con un gol del argentino Martín Ojeda en el minuto 26 y desperdició después claras ocasiones para sentenciar la victoria, varias de ellas en los pies de Griezmann.

Los errores de Orlando abrieron la puerta a la reacción de Cincinnati con un doblete del brasileño Evander, uno de ellos de penalti en el 43' y otro al contragolpe en el 50', y una diana definitiva del ghanés Samuel Gidi en el 85'.

La eliminación es un duro final para unos primeros meses brillantes de Griezmann en la MLS.

El galo, aterrizado en julio procedente del Atlético de Madrid, sólo necesitó disputar 18 jornadas, de las 34 de la fase regular, para ganar el premio al Fichaje del Año, gracias a un registro de 14 goles y ocho asistencias.

Con el impulso de Griezmann, Orlando ascendió hasta el octavo lugar de la Conferencia Este, lo que le permitía jugar la repesca con Cincinnati, noveno.

De la mano de Evander, finalista al premio al Jugador Más Valioso (MVP), Cincinnati será finalmente el rival en la primera ronda de Nashville SC, líder del Este en la fase regular.

En el Oeste, Seattle Sounders y Real Salt Lake se jugaban más tarde el último boleto a la primera ronda de los playoffs, que se disputará a partir del sábado al mejor de tres partidos.

El Inter Miami de Lionel Messi recibirá el sábado al Columbus Crew, en el inicio del camino hacia su segundo título consecutivo.