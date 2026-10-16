Grupo proarmas de EEUU elogia a persona que abatió a autor de tiroteo en Oregón

La NRA, un influyente grupo de presión estadounidense en defensa del derecho a portar armas, elogió el viernes a la persona que abatió al autor de un tiroteo en Oregón y afirmó que su intervención demostró la importancia de que los ciudadanos estén armados.

El agresor, de 16 años, mató el jueves a tres niños y a un maestro en la escuela primaria Silver Rail, en la ciudad de Bend. Un niño y un maestro más resultaron gravemente heridos.

La policía dijo que un transeúnte armado persiguió al atacante dentro de la escuela y lo abatió antes de que llegaran los agentes.

"El terrible acto de violencia ocurrido en Oregón es otro recordatorio de la importancia de una ciudadanía armada que respeta la ley", dijo la Asociación Nacional del Rifle (NRA) en una publicación en X.

Las acciones del transeúnte "ejemplifican el heroísmo de los ciudadanos comunes que están preparados para responder cuando vidas inocentes están en juego", agregó.

El tiroteo reavivó el debate sobre la violencia armada en Estados Unidos, donde las tasas de muertes relacionadas con armas se encuentran entre las más altas del mundo desarrollado.

"La crisis de violencia armada en Estados Unidos está matando a nuestros bebés. Basta ya", señaló en X la asociación Giffords, que aboga por un refuerzo del control de las armas individuales.

Este año se han registrado más de 360 tiroteos masivos en todo Estados Unidos, según el Gun Violence Archive, que los define como incidentes en los que al menos cuatro personas resultan baleadas, excluido al atacante.

Las encuestas muestran un amplio apoyo público a controles más estrictos sobre la compra de armas de fuego, pero la NRA se opone a nuevas restricciones y los legisladores no han logrado consenso para aprobarlas.

La Corte Suprema estadounidense debatirá en diciembre sobre el derecho de los estados y las autoridades locales a prohibir, por su peligrosidad, ciertos fusiles semiautomáticos de tipo AR-15, entre las armas más populares del país.